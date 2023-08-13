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Gündem İhsan Şenocak: Halil Konakcı yalnız değildir!
Gündem

İhsan Şenocak: Halil Konakcı yalnız değildir!

Yeniakit Publisher
2023-08-13 19:09:00 -
İhsan Şenocak: Halil Konakcı yalnız değildir!

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı Hoca'ya başlatılan linç kampanyası çığrından çıktı.

Konakcı Hoca'nın Hatay konusundaki sözlerini çarpıtıldığını defalarca açıklamasına karşın bazı çevreler, Konakcı Hoca'yı İstiklal Mahkemeleri'nde yargılamanın hayalini dile getirdi.

Günlerdir devam eden linç kampanyasına bir tepki de İhsan Şenocak Hoca'dan geldi.

Şenocak Hoca Twitter hesabından şu mesajı paylaşarak Halil Konakcı Hoca'ya destek verdi:

Cava Adaları’ndan Cebel-i Tarık’a iki milyar kardeşiyle birlikte, benim Rabbim alemleri yaratan ve yöneten Allah Azze ve Celle’dir diyen Halil Konakçı yalnız değildir.

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