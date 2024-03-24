İhsan Şenocak çileden çıktı! 'Terörist İsrail'in domuz yavruları...'
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, siyonist İsrail askerlerinin Şifa Hastanesi'ndeki "tecavüz" skandalından sonra çok sert mesaj paylaştı.
Terörist Netenyahu'nun askerlerinin, sivilleri hedef aldığı Şifa Hastanesi'nde Filistinli kadınlara "tecavüz" ettiğinin ortaya çıkması kamuoyunu çileden çıkarttı.
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak da, sosyal medya hesabından çok sert bir mesaj paylaştı.
"Terörist İsrail’in domuz yavruları Şifa Hastanesi’ndeki İslam kadınlarına önce tecavüz etti sonra da öldürdü." diyen Dr. Şenocak, şöyle dua etti:
Allah Azze ve Celle bu siyonist döllerinin de onlara yardım edenlerin de yanlarında duranların da belasını versin.
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