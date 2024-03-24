  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sivrisineklere, kenelere ve hamam böceklerine karşı büyük uyarı geldi!

Gabar'da ramazan sonu için rakam verildi! Petrol üretimi 40 bin...

‘TC’ için AK Parti’yi hedef alan CHP’nin maskesi yine düştü! Seçim öncesi Kandil’e TR jesti

ASELSAN geliştirdi! Güvenliklerin adeta gözü oldu: Anında tespit ediyor

İşte CHP’nin çağdaş gençliği… Beklediği icraatlara bak!

Yeniden Refah, Saadet Partisi’nin hatasından ders almadı... Kurum’a karşı Ekrem-Erbakan ittifakı!

Tuvalet terliği ve Ekrem İmamoğlu! Sosyal medyaya damga vuran video

Murat Kurum’a destek çıktığı için disipline sevk edilen Yeniden Refah MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’den Türkiye’yi sarsan sözler! Fatih Erbakan bakalım şimdi ne yapacak

Para kuleleri skandalında şok açıklama… “Çakarlı araçla 6 ay para taşıdık!”

81 il imsakiye! Bugün iftar kaçta? Yarın sahur kaçta?
Gündem İhsan Şenocak çileden çıktı! 'Terörist İsrail'in domuz yavruları...'
Gündem

İhsan Şenocak çileden çıktı! 'Terörist İsrail'in domuz yavruları...'

Yeniakit Publisher
2024-03-24 21:55:00 - 2024-03-24 22:10:09
İhsan Şenocak çileden çıktı! 'Terörist İsrail'in domuz yavruları...'

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, siyonist İsrail askerlerinin Şifa Hastanesi'ndeki "tecavüz" skandalından sonra çok sert mesaj paylaştı.

Terörist Netenyahu'nun askerlerinin, sivilleri hedef aldığı Şifa Hastanesi'nde Filistinli kadınlara "tecavüz" ettiğinin ortaya çıkması kamuoyunu çileden çıkarttı.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak da, sosyal medya hesabından çok sert bir mesaj paylaştı.

"Terörist İsrail’in domuz yavruları Şifa Hastanesi’ndeki İslam kadınlarına önce tecavüz etti sonra da öldürdü." diyen Dr. Şenocak,  şöyle dua etti:

Allah Azze ve Celle bu siyonist döllerinin de onlara yardım edenlerin de yanlarında duranların da belasını versin.

Terörist İsrail yardım bekleyen sivilleri vurdu
Terörist İsrail yardım bekleyen sivilleri vurdu

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Terörist İsrail yardım bekleyen sivilleri vurdu

Gazze’de hastalar sokaklarda ölüme terk edildi! Katil İsrail Filistinlileri yarı çıplak göçe zorladı
Gazze’de hastalar sokaklarda ölüme terk edildi! Katil İsrail Filistinlileri yarı çıplak göçe zorladı

Gündem

Gazze’de hastalar sokaklarda ölüme terk edildi! Katil İsrail Filistinlileri yarı çıplak göçe zorladı

İsrail, Al-Amal Hastanesi’ne saldırdı: 1 ölü
İsrail, Al-Amal Hastanesi’ne saldırdı: 1 ölü

Gündem

İsrail, Al-Amal Hastanesi’ne saldırdı: 1 ölü

İsrail'den Lübnan'a hava saldırı!
İsrail'den Lübnan'a hava saldırı!

Dünya

İsrail'den Lübnan'a hava saldırı!

BM duyurdu! İsrail'den Gazze için skandal karar
BM duyurdu! İsrail'den Gazze için skandal karar

Gündem

BM duyurdu! İsrail'den Gazze için skandal karar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23