İhsan Öztoklu kimdir? Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu öldü mü?
Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İhsan Öztoklu, 31 Mart yerelseçimlerinde Doğanhisar Belediye Başkanı seçilmişti. İhsan Öztoklu, önceki dönem belediye başkanı Abdullah K'nın oğlu Abdurrahman K. tarafından bıçaklı saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybetti.24 Mayıs 2019 Cuma 08:50
Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İhsan Öztoklu, 31 Mart yerel seçimlerinde Doğanhisar Belediye Başkanı seçilmişti. İhsan Öztoklu, önceki dönem belediye başkanı Abdullah K'nın oğlu Abdurrahman K. tarafından bıçaklı saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine İhsan Öztoklu, ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbine bıçak darbesi alan Öztoklu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Öztoklu'nun cenazesinin, hastanedeki işlemlerin ardından bugün toprağa verileceği bildirildi.
31 Mart Doğanhisar belediye seçim sonuçları
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