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Ekonomi İhracatta rekor kırıldı!
Ekonomi

İhracatta rekor kırıldı!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ağustos ayında 18.9 milyar dolarlık miktar ile Ağustos ayı ihracat rekorunun kırıldığını bildirdi. Bakan Muş "12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 12:24:00 -
İhracatta rekor kırıldı!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Ağustos ihracatı 18,9 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaştık. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık." açıklaması yaptı.

Bakan Muş'un açıklamasından satır başları...

"Ağustos ihracatı 18,9 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaştık. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık."

"Ocak-ağustos döneminde ihracat 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 140,2 milyar dolar oldu. Yıl sonunda ihracatın 210 milyar dolara ulaşacağına inancımız tam"

"Ticaret Bakanlığı olarak biz piyasayı bozucu faaliyette bulunanlara tekel oluşturarak fiyatları manipüle edenlere asla ve asla müsaade etmeyeceğiz."

"Haksız fiyat artışları ile vatandaşımızın kursağından geçecek ekmeğe gözünü diken fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız. Çarşıda, pazarda ve markette arz talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışları ile vatandaşlarımızın cebine elini uzatanlara hesap soracağız."

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