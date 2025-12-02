İhracatta dikkatleri üzerine çekiyor! Bozkırdan dünyaya Türk somonu

Kırşehir’in su ürünleri üretiminde öne çıkan merkezlerinden biri olan Hirfanlı Barajı, bozkırın ortasından yükselen somon üretimiyle Türkiye’nin ihracat sahnesinde dikkat çeken bir konuma ulaştı.

Kırşehir'in Hirfanlı Barajı kıyılarında faaliyet gösteren Alpenorth Su Balıkçılık Tesisleri, Türk somonu üretimiyle hem yerel hem de küresel pazarda adından söz ettiriyor. Bozkır topraklarında gerçekleştirilen üretim, Türkiye'de su ürünleri sektörüne yeni bir soluk kazandırıyor. Hirfanlı Barajı kıyısında elektrik altyapısının bulunmaması nedeniyle tesis çalışmalarını jeneratörler ve güneş enerjisi panelleri ile sürdüren ekip, bölgedeki yol ve lojistik sorunlarına rağmen üretime ara vermeden devam ediyor. Tesis çalışanlarının kararlılığı, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Önce Karadeniz'e oradan da dünyaya

Alpenorth İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kamışlık sadece Hirfanlı bölgesinden değil, Türkiye'nin su ürünleri geleceğinden de umutlu olduklarını belirtti Kamışlık, "Burada yetişen gökkuşağı alabalıklarını canlı olarak Karadeniz bölgesindeki tesislere gönderiyoruz ve buradan da dünya pazarına giriyoruz. Balık deyince akla Karadeniz geliyor ancak biz bozkırın ortasında bu işi başarıyla yapıyoruz. Lezzet ve kalite açısından iddialıyız. Bugüne kadar yapılan ihracatın toplamı 300 milyon TL'ye ulaştı" dedi.

Gelecek yılın siparişleri alındı

Kırşehir Valiliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, önümüzdeki yılın siparişlerinin alındığını açıklayan Kamışlık, devlet desteğiyle güçlü bir marka oluşturmak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Hirfanlı Barajı kıyılarından dünya pazarına açılan Alpenorth Su Balıkçılık Tesisleri; hem üretim kapasitesi hem de ihracat başarısıyla Türkiye'nin iç bölgelerinde su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişebileceğini somut olarak ortaya koyuyor. Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Zafer Taş ve ekibi de üretim tesislerini ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi.