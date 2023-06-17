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Gündem İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Gündem

İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Yeniakit Publisher
2023-06-17 15:20:00 - 2023-06-17 15:46:42
İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Hangi görevde olursak olalım sizlerin meseleleri ile yakından ilgilendik. Kapımızı sizlere, temsilcilerinize hep açık tuttuk. İstişare ettik. Gündemimizdeki konuları samimiyetle ele aldık. 

Sizlere yardımcı olmak için uzak yakın demeden çalıştık, ter döktük. Yeni dönemde de beklemeden adımlarımızı attık, süratle ziyaretlerimize başladık. Deprem sonrasında da dahilde işleme izinlerinde ek süre düzenlemesinden, deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği verilmesine, KOBİ tanımındaki üst limitin 500 milyona çıkartılmasından asgari ücret desteğinin uzatılmasına kadar talepleri yerine getirdik. Sizden gelen her türlü teklifi değerlendirdik. 

Siyasi mücadelemiz boyunca ihracatçılarımızı hep yol, dava, kader arkadaşlarım olarak gördüm.
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"ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA DÜŞÜRECEĞİZ"

Enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Seçimin ortadan kalkmasıyla elimiz daha güçlü. Olumsuz küresel ekonomik görünüme rağmen ihracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara, gelecek sene ise 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz. Ekonomimiz son 11 çeyrektir büyümesini sürdürüyor.

SEÇİMLER

Yasama ve yürütmesiyle ülkemize 5 sene daha hizmet etme şerefine nail olduk. Kabinemizi de süratle oluşturarak hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya başladık. Önümüzdeki 5 sene boyunca Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu inşa edeceğiz. Türkiye sadece 21 yıllık değil, asırlık kazanımlarını tehlikeye atacak büyük bir kuşatmayı da parçalamıştır. 

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