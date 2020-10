İhracatımız kadar gıdayı israf ediyoruz

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, 16 Ekim Dünya Gıda Günü vesilesiyle yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dünyamızın tarımsal üretim kapasitesinin sınırlı olduğunu hatırlatan Kopuz, ayrıca nüfusun da artmaya devam ettiğini söyledi. Bu nüfus artış hızıyla 2050 yılına gelindiğinde mevcut gıda ihtiyacının en az yüzde 50 çoğalacağını aktaran Kopuz, “Üretim teknolojilerinin gelişmesi üretimi artıran bir faktör. Öte yandan iklim değişikliği, tarımda kimyasal kullanımı, su kaynaklarının azalması gibi nedenlerle üretim kapasitesi düşüyor. Bu noktada bizim için en akılcı, en maliyetsiz ve en insani çözüm gıda israfının engellenmesidir. Çünkü dünyada üretilen gıdanın üçte biri israf ediliyor” bilgilerini verdi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, kayıp ve israfın hububatta yüzde 30, süt ürünlerinde yüzde 20, balık ve deniz ürünlerinde yüzde 35, meyve ve sebzede yüzde 45, et ürünlerinde yüzde 20 ve yağlı tohumlar ile bakliyat ürünlerinde yüzde 22 seviyesinde olduğunu aktaran Kopuz, “Bu sadece ürün kaybı olarak değerlendirilmemeli. Aynı zamanda su, arazi, enerji, emek ve sermaye kaybı, en acısı da can kaybı demektir. Dünyada her gün binlerce insan açlıktan veya yetersiz beslenmeden hayatını kaybediyor. Halbuki dünyada gıda kaybının dörtte biri bile engellense 830 milyon açlık çeken insan beslenebilecek” dedi.



“Hazinemizi çöpe atma lüksümüz yok”



Kopuz, İstanbul Ticaret Borsası olarak “Gıda İsrafını Engelleme Projesi” ile bu genel tabloyu değiştirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek, proje kapsamında İstanbul Ticaret Borsası olarak, konuyla ilgili birçok paydaş ile görüştüklerini söyledi.



Belediyeler tarafından yılda 33 milyon ton atık toplandığını belirten Kopuz, “Tahminlere göre yerel yönetimler tarafından yılda toplanan 33 milyon ton atığın 14,5 milyon ton kadarı gıda atığı. Bu da takriben 14,5 milyar dolar ediyor. Yani 14,5 milyar doları çöpe atıyoruz. Öte yandan; ülkemiz gıda hasılasında Avrupa’da birinci, dünyada ise ilk 10 içerisinde. Yıllık tarımsal gıda ihracatımız 18 milyar dolar. Emek veriyoruz, destek ve teşvikler veriyoruz. Avrupa’da zirveye çıkıp üretimde rekor kırıyoruz ancak yaklaşık ihracatımız kadar gıdayı da çöpe atıyoruz. Pandemi, tüm dünyaya gıdanın ne kadar önemli ve stratejik olduğunu gösterdi. Hazinemizi çöpe atma lüksümüz yok” ifadelerini kullandı.

Pakdemirli: 19 milyon ton gıda israf oluyor

Büyütelim, Besleyelim; Hep Birlikte Sürdürelim” temasıyla kutlanan 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında online platformda toplantı düzenlendi. Toplantıya İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nden bağlanan Bakan Pakdemirli, kuruluşunun 75. yılını yaşayan Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile 15 yıldır farklı bir boyut kazanan iş birlikleri yaptıklarını belirtti. Pakdemirli, “FAO-Türkiye Ortaklık Programları” ile Orta Asya’dan Balkanlar’a, Kafkaslardan Afrika’ya yaklaşık 20 ülkede onlarca proje yürütüldüğünü belirtti.



Bakan Pakdemirli, Dijital Tarım Platformu, Akıllı Tarım Uygulamaları ve Tarım Orman Akademisi projeleriyle bilgi ve inovasyonun tarımsal faaliyetlerdeki gücünü artırdıklarını, Ata Tohumu Projesi kapsamında da dünyanın en büyük üçüncü gen bankasını kurduklarını söyledi. Dünya genelinde gıda kaybı, israf ve bunun etkileri konusundaki rakamların çok çarpıcı olduğuna işaret eden Pakdemirli, Türkiye’deki tabloyla ilgili şu bilgileri verdi: “Türkiye’de her yıl yaklaşık 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu, ürettiğimizin neredeyse beşte biri. Türkiye’de gıda kaybı düzeyine baktığımızda ise neredeyse yüzde 40’lık bir oranla karşılaşıyoruz. Ülkemizde gıda israfını sadece yüzde 2 oranında iyileştirebilsek yaklaşık 360 bin ailenin 1 yıllık geçim giderini karşılayabiliriz.”