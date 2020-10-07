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Ekonomi İhracatçılara verilen hususi pasaporta ilişkin düzenleme
Ekonomi

İhracatçılara verilen hususi pasaporta ilişkin düzenleme

İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaportun iade yükümlülüğünü yerine getirmeyen firma yetkililerine 4 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmeyecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:02:00 -
İhracatçılara verilen hususi pasaporta ilişkin düzenleme

İhracatçılara Özel Damgalı Pasaport İhraç Edilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre iade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen şirket yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen şirket yetkililerine 4 yıl süreyle özel pasaport verilmeyecek. Söz konusu uygunsuzluk süresi önceden 10 yıl olarak belirlenmişti.

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