0553 313 94 23

İhracatçılara savcılık kapısı görünebilir

İhracat bedellerinin Türkiye’ye getirilip TL’ye çevrilmesi zorunluluğu uygulamasının birçok iş adamını cumhuriyet savcısı ile karşı karşıya getireceğini söyleyen BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, “İhracatçı ülkemiz için çok kıymetli.

21 Haziran 2019 Cuma 11:03
İhracatçılara savcılık kapısı görünebilir

İhracat bedellerinin Türkiye’ye getirilip TL’ye çevrilmesi zorunluluğu uygulamasının birçok iş adamını cumhuriyet savcısı ile karşı karşıya getireceğini söyleyen BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, “İhracatçı ülkemiz için çok kıymetli. Özellikle de daha çok korunup kollanması gerektikleri böylesi bir kriz döneminde. Hükumet uygulamada bir an önce düzenlemeye gitmeli” dedi.


Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığının ‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliği’ne göre ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Tebliğe göre, Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, ithalatçının ödemesini müteakip ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi gerektiğini söyleyen Doğan Yılmaz, “Yapılan ihracat sonucu ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren 6 ay içinde Türkiye’ye getirilip, söz konusu bedellerin en az yüzde 80’inin banka yoluyla TL’ye çevrilmesi gerekiyor” dedi.


Bu işlemin ardından da döviz bozdurma belgesinin alındığını söyleyen Yılmaz, “Döviz bozdurma belgesini ibraz etmediğiniz zaman Maliye Bakanlığı tarafından ihracatçı firmaya tebligat gönderiliyor. Şu anda bütün vergi dairelerinden iş adamlarına tebligatlar gidiyor. Yapılan ihracat bedelinin tutarı ile ilgili bildirimde eksiklik var ise bunun açıklanması isteniyor. Eğer açıklanmama gibi bir durum olursa süreç Cumhuriyet Savcılığı’na yansıdığı için ihracatçılara savcılık kapısı görünecek. Birçok iş adamı şu an bu durumla karşı karşıya” diye konuştu.


Bankaların bu konuyu Maliye Bakanlığına bildirmek zorunda olduğunu dile getiren BSMMMO Başkanı Yılmaz, uygulamayla ilgili iş adamlarının Cumhuriyet Savcısı’nın karşısına geçmesini ekonomik anlamda doğru bulmadığını ifade etti. Bir an önce uygulamada düzeltmeye gidilmesi gerektiğinin altını çizen Doğan Yılmaz, “İhracatçı ülkemiz için çok kıymetli. Özellikle böylesi bir kriz döneminde ihracatçının korunması gerekiyor. İş adamlarının her birinin mutlaka mali müşaviri var. Meslektaşlarıma danışmadan hareket etmesinler. Bu tür sıkıntılı dönemler atlatılır ve bu süreçleri en kolay atlatmanın yolu alanlarında uzman, birikimli meslektaşlarımıza danışmak, onlarla işbirliği yapmaktır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:03
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinekle yoğun mücadele devam ediyor
    1. Sinekle yoğun mücadele devam ediyor
    2. Babel'den bomba açıklama! Galatasaray..
    3. Devrek Belediyesi ekipleri görev..
    4. Karamollaoğlu'ndan yeni parti..
    5. Karaman’da uyuşturucudan adliyeye sevk..
    6. Camda intihar pazarlığı
    7. Nehirde kaybolan genci balık adamlar..
    8. Avukat Gökalp: "Tüketici haklarında 6..
    9. FETÖ'nün Çubuk yapılanmasına ceza
    10. Şehit lider Muhammed Mursi için..
    11. İşte teröristbaşı Öcalan'ın mektubu!..
    12. Vali römorkörün dümenine geçti, limanı..
    13. Gaziantep'te 16 yaşındaki sürücü kaza..
    14. Türk ve Suriyeli ressamların ortak..
    15. Yabancı uyruklu kadın boğularak..
    16. Özalp ilçesinde korkutan görüntü
    17. Altındağ’da yenilenen su parkı açılıyor
    18. Siirt'te çatışma! Teröristler 'Kurt..
    19. Celal Baba Türbesi’nin son durumu..
    20. Kaybolan ve çalınan eşyanızı bulmak..
    21. Başkan Böcek: “Proje ile ilgili süreç..
    22. Selde hayatını kaybedenlerin..
    23. Gürcistan Parlamento Başkanı..
    24. Ççocuklarda kusmayı basite almayın
    25. Michelin, telematik sağlayıcısı..
    26. TMO lisanslı depolarla alımlara başladı
    27. İnternet üzerinden 400 bin TL..
    28. Sondaj gemisi Yavuz yolda!
    29. Mursi’nin defnedildiği mezarlığı..
    30. “Best Of Kültür 2019” ödülleri..
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı