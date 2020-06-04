İhracata 201 milyon dolarlık destek

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) girişimleri ile Eskişehir’de ilk banka şubesini açan Türkiye İhracat Kredi Bankası-Türk Eximbank, bu yılın ilk 5 ayında Eskişehir’in ihracatına toplamda 201,7 milyon dolar katkı sağladı.

Eskişehir’in ihracat kapasitesini arttırmak ve Eskişehir’de üretimin daha çok artması için yapılan birçok çalışmadan birinin de Türk Eximbank’ın Eskişehir’e şube bazında açılmasını sağlamak olduğuna değinen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Odamız hizmet binası içerisinde çalışmalarını sürdüren Türk Eximbank ihraç mallarının çeşitlendirilmesi, yeni pazarlara açılması ve ihracatta pazar payının artırılması gibi önemli fırsatlar sunuyor. Biz de bu noktada şehrimiz üretiminin daha çok artması için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri de bankanın sanayicilerimize hizmet vermesi ” dedi.

Türk Eximbank Eskişehir Şubesi’nin faaliyetlerine başladığı 2020 yılbaşından bugüne kadar Eskişehir ihracatına 114,6 milyon dolar ihracat kredisi verdiğini kaydeden Kesikbaş, “87,1 milyon ihracat alacak sigortası olmak üzere Türk Eximbank toplam 201,7 milyon dolar ihracatımıza destek sağladı. Covid-19 salgının başladığı günden bu güne de bankanın devreye aldığı ‘Destek Paketi’ kapsamında, Eskişehir şubesi portföyündeki toplam 1,2 milyon dolar tutarındaki kredi taksitlerinin vadeleri uzatıldı. Yine tüm sigortalı firmaların sigorta primleri ve alıcı analiz ücretlerinin vadeleri de 30 gün ertelendi” diye konuştu.