0553 313 94 23

İhracat yüzde 5,9 arttı

Türkiye'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar, ithalatı yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar oldu.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:19
İhracat yüzde 5,9 arttı

Türkiye'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artışla 13 milyar 170 milyon dolar, ithalatı yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolara yükseldi, ithalat ise yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolara geriledi. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 72,5 azalışla 9 milyar 89 milyon dolardan 2 milyar 503 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yıl ocakta yüzde 57,8 iken bu yılın aynı ayında yüzde 84'e çıktı.

Bültende yer alan bilgiye göre, TÜİK tarafından dış ticaret istatistiklerinin detaylı olarak özel ticaret sistemine göre yayımlanmasına devam edilecek. Bunun yanı sıra, genel ticaret sistemine göre yıllık ve aylık toplam dış ticaret istatistikleri, 2013-2019 dönemini içerecek şekilde bülten ekinde ve istatistiksel tablolar kısmında yayımlanmaya başlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ocak ayında yüzde 52,3 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 51,3 oldu.

AB'ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı ve 6 milyar 762 milyon 321 bin dolara yükseldi.

Almanya, 1 milyar 289 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 937 milyon dolarla Birleşik Krallık, 783 milyon dolarla İtalya izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 709 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 462 milyon dolarla Çin, 1 milyar 199 milyon dolarla Almanya takip etti.

- En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 1 milyar 965 milyon 94 bin dolarla "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 220 milyon 451 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Ocakta en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 850 milyon 814 bin dolarla "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 1 milyar 609 milyon 433 bin dolarla "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" izledi.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,4, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 35,1 oldu.

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise yüzde 72,7 olarak kayıtlara geçti. Ocakta yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 40,8 olarak hesaplandı.

- Genel ticaret sistemine göre dış ticaret

Genel ticaret sistemine göre ihracat ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 13 milyar 906 milyon dolar oldu. Bu dönemde ithalat ise yüzde 27,1 azalarak 16 milyar 166 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86'yı buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:19
  1. Dış ticaret istatistikleri
  2. ocak 2019
  3. TÜİK
  4. Türkiye İstatistik Kurumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "ABD bir kez daha bozguna uğrayacak"
    1. "ABD bir kez daha bozguna uğrayacak"
    2. Başkan Altay, Yeni Müslüman olan..
    3. Silindir makinesine sıkışan işçi..
    4. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi..
    5. FETÖ’den “müfettiş olmak istiyorsan..
    6. Aytaç Arman’a memleketinde son veda
    7. Down kafe bilgi evi öğrencilerini..
    8. "Süper Lig'de oynamak heyecan verici"
    9. Büyükşehir Koçarlılı miniklerin yüzünü..
    10. Trump: “Bizim istediğimiz her şeye..
    11. Bakan Selçuk’a “bozkurt” hediyesi
    12. HSK'den öğretmenlerin gözaltına..
    13. Andre Ayew: Fenerbahçe, Türkiye’nin en..
    14. TÜBİTAK Bölge Yarışması’nda..
    15. İstanbul’da ele geçirilen tarihi..
    16. Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 2..
    17. TÜMSİAD Konya Şubesinde yeni yönetim..
    18. Karşıyaka’da "2. Felsefe Günleri"..
    19. Premier Lig maç saatleri puan durumu..
    20. Nazilli Belediyesi vatandaşın yüzünü..
    21. "Anne karnında geçirilen enfeksiyonlar..
    22. "Üsküdar Vapuru" faciasının 61. yılı
    23. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    24. Argela’dan 5G altyapılarına yönelik..
    25. Siirt’te mazgal ve rögarlar..
    26. Vali duyurdu: Keneviri hem üreteceğiz..
    27. Myanmar hükümetine Arakan'a yardım..
    28. ABD Ticari Temsilcisi Lighthizer:..
    29. Döviz kurları
    30. TAMP Tatbikatı Planlama Toplantısı..
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Melih Gökçek yeni partiye katılacak mı? Açıklama geldi! "Ahmet Davutoğlu'yla..."
    Melih Gökçek yeni partiye katılacak mı? Açıklama geldi! "Ahmet Davutoğlu'yla..."