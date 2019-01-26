‘İhracat’ yeşil sahalara iniyor TİM ile TFF arasında yapılan iş birliği sonucu Süper Lig'de 19. hafta müsabakalarına ev sahibi takımların tamamı, “Türkiye İhracatla Yükselecek” ibareli pankartla çıkacak.

İhracat ailesinin çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM), ihracatı 7’den 70’e toplumun tüm kesimlerine tanıtmak amacıyla sürdürdüğü projelerine bir yenisini daha ekledi. TİM, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ile iş birliğine giderek futbolseverlere ulaşmak için yeşil sahalara indi. Yapılan iş birliği kapsamında, Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. hafta müsabakalarına ev sahibi takımların tamamı, “Türkiye İhracatla Yükselecek” ibareli pankartla çıkacak.

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