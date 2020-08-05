İhracat temmuzda yüz güldürdü

“Yılın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaşmış bulunmaktayız” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin temmuz ayı ihracatının hazirana göre yüzde 11,5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar olduğunu bildirdi. Pekcan, ihracatın cari açığın azaltılmasına katkı verirken Türkiye ekonomisinin büyümesinin lokomotifi olmaya devam ettiğini vurguladı. Bakan Pekcan, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını sonrası ihracattaki toparlanmanın temmuzda da hızlanarak sürdüğünün altını çizdi.

2020’nin en yüksek değeri

Temmuz ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 11,5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıklayan Pekcan, ihracatın Covid-19 salgını öncesi seviyelerini de aşarak 2020 yılının en yüksek değerine ulaştığına ve bugüne kadarki en yüksek ikinci temmuz ayı rakamının gerçekleştiğine dikkati çekti.

İhracatın geçen yıla göre ise Temmuz 2019’daki yüksek baz, çalışma günü eksikliği ve Kovid-19 salgını etkisiyle yüzde 5,8 azaldığını belirten Pekcan, temmuz ayı çalışma günü günlük ortalama ihracatın ise hazirana göre yüzde 16,8 artışla 715 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

İthalatın ise temmuzda yıllık yüzde 7,66 düşüşle 17 milyar 756 milyon dolar olduğunu belirten Pekcan, “İhracatın ithalatı karşılama oranı haziranda yüzde 82,6 iken temmuzda 84,5’e ulaştı. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 93,9’a yükseldi. Böylelikle temmuzda hem 15 milyar 12 milyon dolarlık ihracatla 2020’nin en yüksek ihracat değerine hem de toplamda yüzde 84,5, altın hariç ise yüzde 93,9 ile yılın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaşmış bulunmaktayız” açıklamasında bulundu.

Güvenirliliğini kanıtladı

Bakan Pekcan, ihracattaki artışın ve dış ticaretteki olumlu performansın devamı için, çabalarına ara vermeden devam edeceklerini de aktardı. “Pandemi döneminin tüm olumsuzluklarına rağmen Türkiye’nin güvenilir, istikrarlı bir tedarikçi ülke olduğunu kanıtladığını” belirten Pekcan, şunları kaydetti: “Haziranın ardından temmuzda da ihracat rakamları, Türkiye ekonomisinin pandemi sürecinden güçlü bir çıkış sağlayacağına inancımızı güçlendirmiş, ülkemizin normalleşme sürecinde ekonomik olarak diğer ülkelerden ayrıştığını göstermiştir. Başta TİM, ihracatçı birlikleri ve bakanlığımız çalışanları olmak üzere ihracatımızda emeği olan tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Daha gidecek çok yolumuz var, üreticilerimiz ve ihracatçılarımızla beraber ara vermeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz.”