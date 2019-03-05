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İhracat pusulasında ibre yukarı

Mini ayda yüzde 3.5 artışla 13.6 milyar dolar... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubat ayında ihracatın Özel Ticaret Sistemi’ne göre de yüzde 3,5 artışla 13 milyar 603 milyon dolar olduğunu açıkladı.

05 Mart 2019 Salı 09:55
İhracat pusulasında ibre yukarı

 Buğra Kardan  Ankara 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerine göre şubat ayında ihracatın yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolara ulaştığını, bunun Türkiye tarihinin en yüksek şubat ayı ihracatı olduğunu açıkladı.

İthalat yüzde 23 azaldı

Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve TİM Kadın Meclisi üyelerinin de katıldığı basın toplantısında şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Pekcan, şu bilgileri verdi: “Dünya ekonomisi frene basmış olsa da bu ayın 2. haftasında yayınlandığında, dış ticaret verilerimizin milli gelirimize oranında zirveyi yakalayacağımızı öngörüyoruz. Dünya ticareti hız kesiyor ve bu rakamlara da yansıyor. Bu zor döneme rağmen Türkiye olarak ihracatımızın arttığına özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Dünyanın başlıca ekonomileri tarafından istatistiki olarak tercih edilen, serbest bölgelerimizin ve antrepolarımızın ticaretini de yansıtan Genel Ticaret Sistemi verilerine göre şubat ayında ihracatımız yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar, daha önce kullandığımız Özel Ticaret Sistemi’ne göre de yüzde 3,5 artışla 13 milyar 603 milyon dolar oldu. Küresel ticarette yaşanan tüm sorunlarına rağmen Türkiye tarihinin en yüksek şubat ayı ihracatını açıklamış bulunuyoruz. Şubat ayında ithalatımız yüzde 18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar olarak gerçekleşti.” Bakan Pekcan, böylece yılın ilk 2 ayında ihracatın yüzde 5 artarken, ithalatın yüzde 23,1 azaldığını söyledi. Bu yılın en önemli göstergesinin, ihracatın ithalatı karşılama oranı olduğunu vurgulayan Pekcan, “Şubat 2018’de ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 69,4 iken öngördüğümüz şekilde bu yıl şubat ayında yüzde 88,6’ya yükselmiştir. 2018 yılının ilk 2 ayındaki yüzde 63,9 olan karşılama oranı bu yılın ilk 2 ayında yüzde 87,3’e yükselmiştir. İhracatımızın ithalatı karşılama oranındaki artışın önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Gülle: Pusulamız her ay rekoru daha ileriye taşımak

Şubat ayı ihracat verilerini değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, şunları söyledi: “Bu ay açıklanan veriler, bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Bildiğiniz gibi, geçen sene şubat ayı tüm zamanların en başarılı ihracat verilerine ulaştığımız şubat ayı oldu. Bu sene bunun da üzerinde bir performans sergilemeyi başardık. Artık pusulamız, her ay bir önceki yılın aynı ayında kırılan rekoru daha da ileri taşımak. Hedefimiz, haftalık ihracatı 4 milyar doların üzerine taşıyarak, bu yıl en az 1 ay 16 milyar doları aşmak. Bu hedeflere ulaşmamızda Hükümetimizin bizlere sunduğu desteklerin etkisi son derece kritik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ekonomimize sağladığı dinamizm hayati önem taşıyor. Yakın zamanda hayata geçirilen deri ve otomotivdeki ÖTV ve KDV iadeleri konularındaki düzenlemeler için Sayın Cumhurbaşkanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımıza ve bizim sorunumuzu kendi sorunu bilen Ticaret Bakanımız’a tüm ihracatçılarımız adına teşekkür ediyorum.

Otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 547 milyon 753 bin dolarlık ihracata imza attı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:55
  1. Ankara
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  3. Genel Ticaret Sistemi (GTS)
  4. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle
  5. TİM Kadın Meclisi
  6. Bakan Pekcan
  7. Genel Ticaret Sistemi
  8. Özel Ticaret Sistemi
  9. ihracat verileri
  10. TİM Başkanı İsmail Gülle
  11. ÖTV
  12. KDV

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