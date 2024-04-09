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Gündem İhracat potansiyeline büyük katkı: ASELSAN Latin Amerika’da
Gündem

İhracat potansiyeline büyük katkı: ASELSAN Latin Amerika’da

Yeniakit Publisher
2024-04-09 15:16:00 -
İhracat potansiyeline büyük katkı: ASELSAN Latin Amerika’da

İş birlikleri ve ihracat potansiyeline büyük katkı sağlayacak “ASELSAN LATIN AMERICA” Şili-Santiago’da açıldı.

 

Latin Amerika’daki iş birlikleri ve ihracat potansiyeline büyük katkı sağlayacak “ASELSAN LATIN AMERICA” Şili-Santiago’da açıldı.
Milli Savunma Bakan Yardımcımız Şuay Alpay’ın da katıldığı açılışta konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “Stratejik bir noktada açtığımız ofisimizle Latin Amerika bölgesindeki iş birliklerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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