İhracat potansiyeline büyük katkı: ASELSAN Latin Amerika’da
İş birlikleri ve ihracat potansiyeline büyük katkı sağlayacak “ASELSAN LATIN AMERICA” Şili-Santiago’da açıldı.
Latin Amerika’daki iş birlikleri ve ihracat potansiyeline büyük katkı sağlayacak “ASELSAN LATIN AMERICA” Şili-Santiago’da açıldı.
Milli Savunma Bakan Yardımcımız Şuay Alpay’ın da katıldığı açılışta konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “Stratejik bir noktada açtığımız ofisimizle Latin Amerika bölgesindeki iş birliklerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.