İhracat odaklı inovasyon ekosistemi geliştirilmesi projesi tanıtıldı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Organize Sanayi Bölgesi ortak projesi olan “İhracat Odaklı İnovasyon Ekosistemi Geliştirilmesi” Projesi tanıtımı yapıldı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Organize Sanayi Bölgesi ortak projesi olan “İhracat Odaklı İnovasyon Ekosistemi Geliştirilmesi” Projesi tanıtımı yapıldı.

Düzce Organize Sanayi Bölgesi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında başvurulan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “İhracat Odaklı İnovasyon Ekosistemi Geliştirilmesi” Projesi Lansman Toplantısı Düzce Teknoparkta gerçekleştirildi. Proje tanıtımına DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yirmibeşoğlu, Düzce Teknopark Genel Müdürü ve Öğretim Üyesi Dr. Özkan Şahin, proje ofisi personelleri ve proje kapsamına dahil edilen 10 firmanın temsilcisi katılım sağladı.

Gerçekleşen tanıtımda, “İhracat Odaklı İnovasyon Ekosistemi Geliştirilmesi”Projesi ile bölgede ihracat potansiyelini arttırmaya ve geliştirmeye yönelik fizibilite çalışmaları yapılarak, firmalara yeni pazarlar bulma imkanı sağlanması hakkında fikir alışverişi yapıldı.

“İhracat Odaklı İnovasyon Ekosistemi Geliştirilmesi” Projesi Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ve Düzce’de uygulanacak.

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