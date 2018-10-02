İhracat, eylülde yüzde 22,6 arttı

Eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Bakan Pekcan, Türkiye’nin ihracat hamlesiyle yoluna devam ettiğini söyledi.

Dünyadaki korumacılık rüzgarlarına ve ticaret savaşlarına rağmen Türkiye’nin ihracatının eylül ayında yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade eden Pekcan, bunun aynı zamanda tarihin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı olduğunu bildirdi.

Pekcan, yıllıklandırılmış ihracatın da 165,1 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Eylül ayı ithalatımız yüzde 18,1 azalarak 16,4 milyar dolar seviyesine düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88,4 seviyesine ulaştı. Bu son 9 yılın en yüksek rakamıdır. Önümüzdeki aylarda ihracatımızın ithalatı karşılama oranında artışın devam etmesini bekliyoruz. Önümüzde 3 ay kaldı. İhracat hedefimizi 170 milyar dolar olarak revize etmiştik, inşallah gerçekleştireceğiz.”

Gülle: Milli bir mesele

TİM Başkanı İsmail Gülle, tarihin en yüksek eylül ayı ihracatına imza attıklarını belirterek, son 13 ayın en hızlı ihracat artışını gerçekleştirdiklerini söyledi. 2018’in, bekledikleri gibi rekorlar yılı olarak kayıtlara geçtiğine işaret eden Gülle, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman iş çevreleri ile temaslarının önümüzdeki dönem ticari ilişkilerimize de olumlu yansıyacağını düşünüyoruz” dedi.

Gülle, kurdaki dalgalanmanın piyasalar üzerinde etki ettiğini belirterek, şunları kaydetti: “173 ülkede, toplam 5,1 milyar liralık ihracat Türk Lirası ile yapıldı. Eylül ayı itibarıyla Türk Lirası ile ihracatımız toplam ihracatın yüzde 5,6’sını oluşturdu. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına girme hedefini başarmamızın birinci yolu, daha fazla ihracat yapmamızdır. İhracatın milli bir mesele olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bunun için bir seferberlik başlatarak ilkokuldan itibaren çocuklarımıza bu bilinci aşılamalıyız.”