İhraç edilen 4 eski Yargıtay üyesi "görev suçu" yönünden Yüce Divan'da yargılanacak

ANKARA (AA) - AYLİN SIRIKLI DAL - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hapis cezası alan eski Yargıtay üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak ile firari sanık Kenan Karabeyeser'in, "görevi kötüye kullanma" suçu yönünden Yüce Divan'da yargılanmasına 22 Aralık Salı günü başlanacak.

Anayasa Mahkemesi, yüksek yargıçları Anayasa'nın 148. maddesine göre, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılıyor.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve Yargıtay 9. Ceza Dairesince, "örgüt üyeliği" suçundan çeşitli hapis cezalarına çarptırılan üç eski Yargıtay üyesi ile firari sanık Karabeyeser, bu kapsamda Yüce Divan'da yargılanacak.

Dönemin İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onayan kararda imzası bulunan Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin eski üyelerinin, "Kurtoğlu'nun terfisine engel olarak örgüt mensubu olan eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun generalliğe terfi etmesi için suç uydurup, Kurtoğlu hakkında mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları" iddia ediliyor.

Eski üyeler hakkındaki ilk duruşma, 22 Aralık'ta saat 10.00'da yapılacak.

- Üçü ceza aldı, biri firari

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılanan Saylak, Meran ve Demirezici'ye FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezaları Yargıtay Ceza Genel Kurulunca da onandı.

FETÖ'nün HSYK'de etkin olduğu dönemde örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgütün gizli toplantılarına katıldığı, örgütün gizli haberleşme programı ByLock yazışmalarında adının geçtiği belirtilen eski Yargıtay üyesi Esabil Saylak'a FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Hakimlik mesleği sırasında örgüt içinde yer aldığı, FETÖ'nün HSYK'de etkin olduğu dönemde örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen eski Yargıtay üyesi Necati Meran da FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün HSYK'de etkin olduğu dönemde örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgütün gizli toplantılarına katıldığı, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen eski Yargıtay üyesi Mehmet Ali Demirezici'ye ise FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.

Sanıklardan eski Yargıtay üyesi Kenan Karabeyeser ise halen firari.

- Hüseyin Kurtoğlu davası

FETÖ mensuplarının, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu'na, İstanbul Jandarma Komutanı iken hukuka aykırı ceza vererek, terfisini engelledikleri, onun yerine MİT tırlarını hukuka aykırı şekilde durduran Hamza Celepoğlu'nun terfisini sağlayarak, örgütün nihai hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçladıkları ortaya çıkmıştı.

Bu amaçla, babası öldüğü için Silivri Cezaevi'nde kendisine izin verilen tutukluya iznini kullandırmadıkları gerekçesiyle jandarma görevlileri hakkında 2011 yılında dava açıldı.

Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu ile görevi sırasında birlikte çalıştığı 5 personel, "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan mahkum edildi. Temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 14. Ceza Dairesi de bu kararı onadı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının karar düzeltme istemi üzerine dosyayı yeniden görüşen ve farklı heyetle toplanan Yargıtay 14. Ceza Dairesi, bu kez kararı bozdu.

Yargılama sürecinin ardından, kararın onanması yönünde alınan kararda imzası bulunan Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin üyeleri Necati Meran, Kenan Karabeyeser, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, üyelerle ilgili iddialar, Yargıtay Başkanlık Kurulunda incelemeye alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski yüksek yargı mensupları hakkında hazırlanan fezlekelerde, FETÖ'nün kumpas davalarından sayılan Hüseyin Kurtoğlu davasında, örgüt mensuplarının, Kurtoğlu'nun terfisine engel olarak örgüt mensubu olan eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun generalliğe terfi etmesi için suç uydurup, Kurtoğlu hakkında mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları tespiti yapılmıştı.

Darbe girişiminin ardından hazırlanan iddianamelerde de Kurtoğlu yerine Hamza Celepoğlu'nun generalliğe terfi ettirilerek, Adana Jandarma Bölge Komutanlığına atandığı, bu kişinin de Türkiye'yi zor durumda bırakmayı amaçlayan MİT tırlarının durdurulması olayının asli faillerinden olduğu belirtilmişti.

- İbrahim Okur, kararın nasıl bozulduğunu anlatmıştı

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, Yargıtaydaki duruşmalarda, dönemin İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu'na açılan davayla ilgili yaptığı girişimler hakkında da bilgi vermişti.

Kurtoğlu'nun mahkum edildiğini, böylece terfisinin engellendiğini söyleyen Okur, karar Yargıtayda onandıktan sonra Hüseyin Kurtoğlu'nun dosyayı kendisine getirdiğini, dosyayı incelediğinde çok vahim hatalar yapıldığını gördüğünü ifade etti.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi kararının düzeltilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştüğünü belirten Okur, Başsavcılığın karar düzeltme istemi üzerine dosyanın yeniden ele alınacağı 14. Ceza Dairesi Başkanı ile de görüştüğünü ve yeni heyet kurmasını istediğini anlattı.

Farklı heyetle toplanan Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin, bu kez kararı bozduğunu hatırlatan Okur, "Hüseyin Kurtoğlu davasının bozulmasını sağlayan, 2013 Askeri Şurası'ndan önce Kurtoğlu hakkında beraat çıkmasını sağlayan benim." demişti.