İHL’ler dünyaya örnek oldu

Erol Mütercimler ve Gülşen gibi isimlerin saldırdığı İmam Hatipliler her alanda çığır açmaya devam ediyor. İslam düşmanları kinlerini bu güzide okullara kusmaya devam ediyor. İmam Hatiplilerin başarısı bazı kesimleri rahatsız ediyor. İmam Hatipliler kınayanın kınamasına aldırmadan büyük yürüyüşünü sürdürüyor. Sivas’ta gerçekleşen 19. İmam Hatip Kurultayına katılarak İmam Hatiplilerin heyecanına ortak olduk. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan ile hem kurultayı hem de İmam Hatip Okullarının gelecek vizyonunu konuştuk.

İmam hatip okulları bu topraklarda hangi boşluğu doldurdu? İmam hatipler olmasaydı nesiller hangi çıkmazlara sürüklenirdi?

İmam Hatip okullarının tarihine baktığımızda aslında 100 yılı aşkın bir geçmişten bahsedebiliriz. 1913 yılında imam ve hatip yetiştirmek amacıyla Medresetü’l-Eimme ve’l-Hutebâ kurumları ile başlar süreç. 110 yıllık bir müktesebattan bahsediyoruz yani. Bu okullar 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunuyla birlikte İmam ve Hatip Mekteplerine dönüştürülmüştür. Daha sonra sayıları azalmış ve 1930’lu yılların sonuna doğru öğrenci yokluğu gerekçesiyle kapanmıştır. Bir ara dönemden sonra ise bugünkü haliyle 1951 yılında Türkiye’nin 7 şehrinde ilk imam hatip okulları açılmıştır.

İmam hatip okulları başlangıçta, uzun bir aradan sonra din eğitimi ve öğretimi anlamında çoraklaşan toplumda, ülkenin din eğitimi ve din adamı ihtiyacını karşılayan eğitim kurumlarıydı. Bir süre sonra ise dindar, muhafazakâr Anadolu insanının çocuklarını güvenerek teslim ettiği, milli ve manevi değerlerle donanan gençler yetiştirmek ve onları bir üst eğitime hazırlamak üzere görevine devam etti. Sonrasında ise hem ülkenin eğitim politikalarına yön veren hem ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim vizyonu belirleyen hem de yerli ve milli olmakla beraber, ümmetin ve tüm insanlığın sorunlarına duyarlı ve çözümler üreten gençler yetiştirmek üzere eğitim hayatında yer aldı.

Okullarımız, ülkenin en özgün ve en köklü kurumları olarak bugün yoluna devam ediyor. Milletin talebiyle ortaya çıkan ve desteğiyle bugünlere gelen son dönemde ise devlet-millet desteğiyle gelişen ve eğitim kalitesi olarak da iyi bir noktaya gelen imam hatip liseleri, ülkemiz için olduğu kadar İslam coğrafyası ve Müslüman nüfusunun yaşadığı ülkeler için bir model haline gelmiştir.

İmam hatip okulları, milli, manevi ve ahlaki değerlere sahip, medeniyetinin kodlarıyla yetişen gençleriyle bugün Türkiye’ye ve dünyaya yeni bir model ve alternatif sunma noktasındaki eğitim kurumlarıdır. Hem ülkemiz hem İslam dünyası hem de insanlık için artı değer üretme noktasında çalışmalarını sürdürmektedir.

rüşDünü ispat ettiği dönemde 28 şubat’la önü kesildi

İmam hatiplerde son yirmi yılda hangi atılımlar yapıldı?

İmam hatip okullarımız dünden bugüne hep gelişerek yoluna devam etmiştir. İlk dönemlerde tek bir model olarak eğitim hayatına devam eden okullar daha sonrasında 1984 yılında İngilizce hazırlık sınıfı bulunan ilk Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılmasıyla dil eğitiminde açılım yapmıştır. İlk Anadolu İmam Hatip Lisesi olan Kartal’dan sonra diğer şehirlerde de Anadolu İmam Hatip Liseleri açılırken gençler üniversite sınavlarında önemli başarılar göstermiş, adlarından söz ettirmiştir. Tam da okullarımızın rüştünü ispat ettiği bu dönemlerde 28 Şubat yaşanmış, katsayı uygulaması, ortaokulların kapatılması nedeniyle bir dönem kesintiye uğramıştır. Ancak ortaokul bölümünün yeniden açılması ve katsayı adaletsizliğinin kaldırılmasıyla yine talep edilen okullar arasında yer almış, 2014 yılından itibaren ise proje okullarının açılmasıyla yeni bir kimliğe bürünmüştür.

Bugün imam hatip okullarımız çocuklarımız için her tür ilgi ve yeteneğe göre 8 ayrı bölümle eğitim hayatını sürdürmektedir. Bunlar arasında fen ve sosyal bilimler, dil, teknoloji, musiki, güzel sanatlar, hafızlık, uluslararası ve ilahiyat bölümlerimiz mevcuttur. Okullarımızda hazırlık sınıfı bulunan 9 dil ise; İngilizce, Arapça, Almanca, İspanyolca, Rusça, Fransızca, Çince, Japonca, Farsça’dır. Bu yıl buna İtalyanca eklenerek okullarımızda öğretilen dil sayısı 10’a çıkacaktır. Bu çeşitlilik ve zenginlik bugün Türkiye’de hiçbir lisede yoktur.

19. kurultayın amacı gelecek dönemin hedefini belirlemek

19. İmam Hatipliler Kurultayından bahseder misiniz? Kimler katıldı hangi ana fikir etrafında toplanıldı?

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği İmam Hatipliler Kurultayının 19.’sunu bu yıl Sivas’ta icra ettik elhamdülillah. Sivas İmam Hatipliler Derneği ev sahipliğindeki kurultayımıza Türkiye genelindeki tüm il ve ilçe imam hatip dernek başkanlarımız, eğitimcilerimiz iştirak etti. Kurultaylarımız bizim için yılın değerlendirmesini yaparak önümüzdeki dönemin planları üzerinde durduğumuz, hem geçmiş dönemi değerlendirme ve eksikleri tespit etme hem de gelecek döneme ilişkin hedefleri belirleme amacı taşıyor. Aynı zamanda tüm camianın bir araya gelerek sorunları ve çözüm önerilerini tartıştığı geniş bir istişare zemini sunuyor.

İlk yola çıktığımız 2005 yılından itibaren kurultaylarımızın ev sahipliğini her yıl farklı bir şehirdeki imam hatip derneğimiz üstleniyor. Kurultaylarımız daha önce de Aksaray, Nevşehir, Malatya, Antalya, İzmir, Kahramanmaraş imam hatip dernekleri ev sahipliğinde bu şehirlerde gerçekleştirilmişti.

Her yıl eğitim dönemi başında açıkladığımız yılın şiarı da kurultaylarımızda duyuruluyor. Bir yıl boyunca belirlenen şiar üzerine tüm derneklerimizle birlikte Türkiye genelinde çalışmalar yapıyoruz. 2015 yılında Nitelikli Yenilik kavramıyla başlayan yılın şiarı geleneğimiz, daha sonra İstikamet Üzere, Samimiyetle, Bilgi ve Hikmetle, Ehliyet ve Liyakatle, Basiret ve Ferasetle, Adalet ve Merhametle kavramlarıyla devam etti. Bu yıl ise şiarımızı Ahde Vefa olarak belirledik. Kurultayımızda bu başlık altında kıymetli hocalarımızdan, büyüklerimizden sunumlarını dinledik, istifade ettik.

Hedef, çağın sorunlarına çözüm üreten nitelikli öğrenci

İmam hatiplerin gelecek vizyonu nedir?

İmam hatip okulları bugün program çeşitliliğine sahip olup daha önce de belirttiğimiz gibi dokuz farklı dilde eğitim veren okullardır. Bu okullardan tüm dünyaya hitap edebilecek, çağın sorunlarına çözüm sunabilecek nitelikli öğrenciler yetişmektedir. İmam hatip modeli tüm dünyada örnek alınabilecek ve uygulanabilir bir modeldir. İmam Hatipli öğrenciler bilişim ve teknoloji alanında yaptıkları çalışmalarla yeni yüzyılda milletimizin teknoloji hamlesinin bir parçası olmuştur. Önümüzdeki dönemlerde de gençlerimizin çığır açan çalışmalara imza atacaklarından hiç şüphem yok.

İmam hatiplerin bu sene üniversite sınavında ilahiyata yönelimleri ne oranda oldu?

İmam hatip okullarımızdaki program çeşitliliğinden bahsettik. Her bir öğrencinin başarılı olduğu farklı alanlar vardır; gençlerimiz sanat, spor, teknoloji, yabancı dil, akademik başarı gibi alanlarda kendini gösterebilir. Gençlerimizin farklı yeteneklerinin geliştirilmesi kadar milli ve manevi değerleri doğrultusunda sorumluluk sahibi, iyi insan yetiştirmeyi ana hedef olarak görüyoruz. Bu sebeple imam hatip okullarımızda hem dini hem de pozitif bilimlerle donanım kazanan gençlerimiz, bu temel formasyonu aldıktan sonra yine ilgi alanları ve becerileri noktasında üniversitelerin farklı bölümlerini seçebilirler. Her yıl olduğu gibi bu yıl da mühendislik, tıp, hukuk, eğitim fakülteleri gibi onlarca farklı bölümün yanı sıra ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerini tercih eden öğrencilerimiz oldu.

İmam hatip okullarımıza bu yıl da ciddi talep var

İmam hatip okullarına bu seneki kayıtlarda halkımızın ilgisi nasıl?

Öncelikle önümüzdeki günlerde başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Onların yetişmesi için fedakârca çaba gösteren öğretmenlerimize ve idarecilerimize de güzel bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini temenni ediyorum. İmam hatip okullarımıza bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yönelen ciddi bir talep var elhamdülillah. İmam hatip okullarındakiler gibi diğer tüm okullarımızdaki çocuklarımız da bu ülkenin çocukları, bizim çocuklarımız. Tüm okullardaki öğrencilerimiz için de onları anlamaya çalışan, suçlamayan, hedef göstermeyen ve dışlamayan bir anlayışa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Olumsuzlara odaklanmak yerine çocuklarımızı, gençlerimizi anlayarak, onlara yol açarak geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğimize inanıyorum.

Son olarak eklemek istediklerinizi alabilir miyiz?

İmam hatip okulları milletimizin kadim değerlerine dayanan okullardır. Bu okulların hedefi mili ve manevi değerlerine bağlı bir gençlik yetiştirmektir. Bu okullarda okuyan yaklaşık 1,5 milyon öğrenciyi gündelik kısır tartışmaların dışında tutmak herkesin görevidir.