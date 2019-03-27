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İhlas Koleji öğrencisinden üç Türkiye Şampiyonluğu

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Arena Uzun Kulvar 13-14 Yaş Erkekler Bireysel Yıldızlar Yüzme Şampiyonası’nda Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Bera Kayra Sarıkaya üç dalda Türkiye Şampiyonluğu kazandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:47
İhlas Koleji öğrencisinden üç Türkiye Şampiyonluğu

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Arena Uzun Kulvar 13-14 Yaş Erkekler Bireysel Yıldızlar Yüzme Şampiyonası’nda Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Bera Kayra Sarıkaya üç dalda Türkiye Şampiyonluğu kazandı.


Mersin Olimpik Yüzme Havuzu’nda 19 kulüpten 421 sporcunun katıldığı şampiyonada Bera Kayra Sarıkaya 50 metre kelebek, 50 metre sırtüstü ve 100 metre sırtüstünde altın madalya kazandı. Mart ayının başında İstanbul şampiyonasında elde ettiği ikinciliklerin Bera’ya bu şampiyona öncesinde özgüven getirdiğini ifade eden İhlas Koleji Beden Eğitimi öğretmenlerinden Şenol Özkan, “Bera sürekli yükselen bir form grafiğini üç Türkiye şampiyonluğu ile taçlandırdı. Kendini tebrik ediyorum” dedi.



Yeltekin: “Ülkemiz çok başarılı bir sporcu kazanacak”


Türkiye şampiyonasında üç dalda elde ettiği başarıdan dolayı Bera Kayra Sarıkaya’yı tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Bera’nın başarılarının devamını dilediğini söyledi. Üstün bir azim ve çalışmanın sonucu olarak farklı kategorilerde ve mesafelerde Bera’nın şampiyonluğa yüzdüğünü ifade eden Yeltekin, “Kendisi çok önemli bir sporcu olma yolunda hızla ilerliyor. Ülkemizin gelecek yıllar için şampiyon bir yüzücü kazandığına inanıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:47
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