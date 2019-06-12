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İhlas Koleji öğrencisi güreşte Türkiye şampiyonu

Elazığ’da düzenlenen Okullar Arası Gençler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Özel İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Mevlüthan Ak 67 kg’da Türkiye Şampiyonu oldu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:41
İhlas Koleji öğrencisi güreşte Türkiye şampiyonu

Elazığ’da düzenlenen Okullar Arası Gençler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Özel İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Mevlüthan Ak 67 kg’da Türkiye Şampiyonu oldu.


Yakup Kılıç Spor Salonu’nda 81 ilden 350 sporcunun katılımıyla yapılan şampiyonada tüm rakiplerini dize getiren Mevlüthan Ak şampiyonluğa ulaşırken, İhlas Koleji’nin bir diğer sporcusu Eren Çaçan da 72 kg’da Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.


İhlas Koleji’nin iki başarılı güreşçisinin antrenörlüğünü yapan Şenol Özkan, müsabakalarda sert ve zorlu rakiplere karşı mücadele verdiklerini ve hak ettikleri madalyaları kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Her iki sporcusundan da övgüyle bahseden Özkan, “Elazığ’a gelirken iki sporcumuz da sakatlıktan yeni dönmüştü. Çok fazla antrenman yapma şansımız olmadı. Ancak burada yüreklerini ortaya koydular ve çok iyi maçlar çıkararak bir altın bir bronz madalya kazanmayı başardılar. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.



Yeltekin: “Öğrencilerimizin başarılarının milli takımda da süreceğine inanıyorum.”


İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Elazığ’dan bir altın ve bir bronz ile dönen İhlas Koleji’nin milli güreşçileri Mevlüthan Ak ve Eren Çaçan’ı tebrik etti.


Ak ve Çaçan’ın İhlas Koleji çatısı altında eğitim hayatına devam eden iki sporcu olduğuna dikkat çeken Yeltekin, “Öğrencilerimizin almış oldukları başarılarla mutluluk ve gurur duyuyoruz. Birçok dalda öğrencilerimiz milli takımlarımızda mücadele ediyorlar. Böyle başarılarla bizleri sevindiren öğrencilerimizin ülke sporumuza hizmet ederek daha büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:41
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