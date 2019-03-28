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İhlas Koleji öğrencisi badmintonda Türkiye üçüncüsü oldu

Özel İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Yunus Emre Karakaş, Türkiye Büyükler Badminton Şampiyonası’nda çift erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

28 Mart 2019 Perşembe 10:09
İhlas Koleji öğrencisi badmintonda Türkiye üçüncüsü oldu

Özel İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Yunus Emre Karakaş, Türkiye Büyükler Badminton Şampiyonası’nda çift erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.


Ankara Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezinde yapılan şampiyonaya 41 ilden 161 kulüp ve 630 sporcu katılım gösterdi. İhlas Koleji öğrencisi Yunus Emre Karakaş takım arkadaşı Hasan Berkay Günbaz ile birlikte kendi kategorilerinden bir üst kategoride kendilerinden daha büyük ve tecrübeli rakiplerine rağmen Türkiye üçüncülüğüne ulaştılar. Şampiyonadan sonra konuşan Yunus Emre Karakaş ve Hasan Berkay Günbaz, göstermiş oldukları performanstan mutlu olduklarını ve Türk badmintonunu en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini söylediler.


İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Türkiye üçüncüsü olan Yunus Emre Karakaş’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Yunus Emre Karakaş’ın potansiyelli bir sporcu olduğuna dikkat çeken Yeltekin, “Okullarımızda spora gönül vermiş ve milli takımlarda mücadele eden öğrencilerimiz var. Biz de onların eğitim hayatlarına en iyi şekilde devam etmeleri için destek oluyoruz. Akademik ve sportif başarılarıyla örnek bireyler olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:09
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