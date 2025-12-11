  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ziyaret sonrası büyük artış! Başkan Erdoğan, Malezya'ya boşuna gitmemiş

İşte kaçışın kayıtları: Adliye vurguncusunun havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı

MHP'den sokak ropartajları kanun teklifine destek çağrısı: Sokakları provokatörlerden temizleyelim

Sözcü TV’de devir sonrası ilk hamle! İmamoğlu cephesini sarsan villa detayı ana habere taşındı

CHP örnek alsın! Güney Kore'de rüşvet aldığı iddia edilen Bakan kararını verdi

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Yerli ve milli mühendislerimizin emeğiyle hayata geçireceğiz

Akit, skandalları deşifre etmeyi sürdürüyor! Ağaç A.Ş. müdür çiftliğine döndü

CHP, mala el koymayı iyi bilir!

Tümgeneral Israel Ziv "Erdoğan bölgedeki yeni düzenin mimarı" Gazze'nin anahtarı türkiye'de

Nüfus azalıyor, aile çöküyor, meclis seyrediyor! Feministlerin dediği oluyor
Spor İhlas Koleji Güreş Takımı İstanbul Şampiyonasında çifte başarıya imza attı
Spor

İhlas Koleji Güreş Takımı İstanbul Şampiyonasında çifte başarıya imza attı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İhlas Koleji Güreş Takımı İstanbul Şampiyonasında çifte başarıya imza attı

Bağcılar Çok Amaçlı Spor Salonu’nda 55 okuldan yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Okullararası Güreş İstanbul Şampiyonasında İhlas Koleji öğrencileri önemli dereceler elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Bahçelievler Özel İhlas Anadolu Lisesi güreş takımı;

1 İstanbul Şampiyonluğu (Altın Madalya)
2 İstanbul İkinciliği (2 Gümüş Madalya)
1 İstanbul Beşinciliği

elde ederek takım halinde İstanbul ikincisi oldu ve Balıkesir’de yapılacak Marmara Bölge Şampiyonası’nda İstanbul’u ve İhlas Koleji’ni temsil etmeye hak kazandı.

Takımı çalıştıran İhlas Koleji güreş antrenörü Abdurrahman Şenol Özkan, öğrencilerinin disiplinli ve kararlı çalışmalarının karşılığını aldığını belirterek Marmara Bölge Şampiyonası’nda da yüksek başarı hedeflediklerini ifade etti.

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, güreş takımının elde ettiği derecelerin okula gurur yaşattığını belirterek şu açıklamada bulundu:
“Öğrencilerimizin hem akademik hem de sportif alanda başarılar göstermesinden mutluluk duyuyoruz. Güreş branşında elde edilen bu sonuçlar, gençlerimizin disiplin ve azimle neler başarabileceğinin önemli bir göstergesidir. Bölge şampiyonasında öğrencilerimize güveniyor, desteklerimizi sürdürüyoruz.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"
Gündem

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

Sosyal medyada yayılan ve büyük yankı uyandıran bir sokak röportajı, yılbaşı ve Noel kutlamaları geleneğini vicdan muhasebesi ekseninde yeni..
Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı
Ekonomi

Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı

Küresel kriz etkisini gösterirken bu kez Bursa'da faaliyet gösteren Cevizden Gıda, Snowland Taşımacılık ve Ekleristan, icra ve iflasın eşiği..
ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...
Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...

Küresel piyasaların yakından takip ettiği faiz kararı açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50- ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23