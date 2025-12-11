İhlas Koleji Güreş Takımı İstanbul Şampiyonasında çifte başarıya imza attı

Bahçelievler Özel İhlas Anadolu Lisesi güreş takımı;



1 İstanbul Şampiyonluğu (Altın Madalya)

2 İstanbul İkinciliği (2 Gümüş Madalya)

1 İstanbul Beşinciliği



elde ederek takım halinde İstanbul ikincisi oldu ve Balıkesir’de yapılacak Marmara Bölge Şampiyonası’nda İstanbul’u ve İhlas Koleji’ni temsil etmeye hak kazandı.



Takımı çalıştıran İhlas Koleji güreş antrenörü Abdurrahman Şenol Özkan, öğrencilerinin disiplinli ve kararlı çalışmalarının karşılığını aldığını belirterek Marmara Bölge Şampiyonası’nda da yüksek başarı hedeflediklerini ifade etti.

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, güreş takımının elde ettiği derecelerin okula gurur yaşattığını belirterek şu açıklamada bulundu:

“Öğrencilerimizin hem akademik hem de sportif alanda başarılar göstermesinden mutluluk duyuyoruz. Güreş branşında elde edilen bu sonuçlar, gençlerimizin disiplin ve azimle neler başarabileceğinin önemli bir göstergesidir. Bölge şampiyonasında öğrencilerimize güveniyor, desteklerimizi sürdürüyoruz.”