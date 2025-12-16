İhlas Koleji bursluluk sınavı 10 Ocak'ta

Köklü eğitim geleneği ve akademik başarılarıyla tanınan İhlas Koleji, öğrencilerin kaliteli eğitime erişimini kolaylaştırmak amacıyla her yıl düzenlediği bursluluk sınavının detaylarını duyurdu. 10 Ocak Cumartesi günü; Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule kampüslerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek sınav için başvurular alınmaya başlandı.



Farklı Kademelere %100 Burs İmkânı



Yoğun katılımın beklendiği sınava 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerindeki tüm öğrenciler katılım sağlayabilecek. Sınav sonrasında öğrencilerin akademik başarılarına göre %100'e varan burs verilecek.



"30 Yıllık Tecrübe ile Geleceğin Başarılarını Destekliyoruz"



İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, bursluluk sınavıyla ilgili yaptığı açıklamada, İhlas Koleji olarak 30 yıllık eğitim tecrübesiyle, öğrencilerin akademik yetkinliklerini objektif bir şekilde ölçmeyi hedeflediklerini vurguladı. Okur, "Amacımız sadece bir sınav yapmak değil, öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerine imkân sağlamak ve başarılı öğrencileri nitelikli eğitim burslarıyla desteklemektir." ifadelerini kullandı.



Online Başvuru Kolaylığı



Sınava katılmak isteyen öğrenciler ve veliler, https://igs.k12net.com/ adresindeki kayıt modülü üzerinden başvurularını hızlıca tamamlayabilecekler. Kontenjanların sınırlı olduğu belirtilen sınav için vakit geçmeden başvurulması öneriliyor.