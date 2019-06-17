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Ihlamur ne zaman toplanır? Ihlamurun faydaları nelerdir?

Ihlamur, ebegümecigiller (Malvaceae) familyasından Tilia cinsini oluşturan ılıman ve yarı tropik bölgelerinde yetişen ağaç türleridir. Ağaç şeklinde olabildiği gibi çalı durumunda da bulunabilir. Çiçeklerini Haziran - Ağustos aylarında açar. Güzel kokulu çiçekleri nedeniyle gölge ağacı olarak yetiştirilen ıhlamurun önemli olan kısmı bu çiçekleridir. Çay yapımında kullanılan bu çiçekleri, aynı zamanda tıbbi olarak da faydalanılır. Ülkemizde Doğu Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde yetişen ıhlamur ağacının faydaları saymakla bitmiyor. Ihlamur ne zaman toplanır, nasıl kurutulur? Şifalı bir bitki olan ıhlamurun toplanacağı tarih, bulunduğu coğrafyaya göre farklılık göstermekle birlikte genellikle haziran ayıdır. Mevsiminin gelmesi ile beraber vatandaşlar detayları öğrenmek istiyorlar. İşte ıhlamur toplamayla ilgili ayrıntılar...

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:59
Ihlamur ne zaman toplanır? Ihlamurun faydaları nelerdir?

Ihlamur, ebegümecigiller (Malvaceae) familyasından Tilia cinsini oluşturan ılıman ve yarı tropik bölgelerinde yetişen ağaç türleridir. Ağaç şeklinde olabildiği gibi çalı durumunda da bulunabilir. Çiçeklerini Haziran - Ağustos aylarında açar. Güzel kokulu çiçekleri nedeniyle gölge ağacı olarak yetiştirilen ıhlamurun önemli olan kısmı bu çiçekleridir. Çay yapımında kullanılan bu çiçekleri, aynı zamanda tıbbi olarak da faydalanılır. Ülkemizde Doğu Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde yetişen ıhlamur ağacının faydaları saymakla bitmiyor. Ihlamur ne zaman toplanır, nasıl kurutulur? Şifalı bir bitki olan ıhlamurun toplanacağı tarih, bulunduğu coğrafyaya göre farklılık göstermekle birlikte genellikle haziran ayıdır. Mevsiminin gelmesi ile beraber vatandaşlar detayları öğrenmek istiyorlar. İşte ıhlamur toplamayla ilgili ayrıntılar...

Ihlamur ne zaman toplanır?

Şifalı bir bitki olan ıhlamurun toplanacağı tarih, bulunduğu coğrafyaya göre farklılık göstermekle birlikte genellikle haziran ayıdır. Ihlamuru toplarken, çiçekleri ve çiçek sapındaki ince uzun yaprakları birlikte almalısınız. Ihlamuru toplarken bahçe makası kullanmalı ve mümkün olduğunca ağaca zarar vermemeye dikkat etmelisiniz.

Ihlamur nasıl toplanır?

-Seçilecek ıhlamur ağacına çok dikkat edilmelidir. Ağacın şehir merkezinde değil şehirden uzak, kırsal kesimde yetişmiş bir ağaç olması, hava kirliliğinden etkilenmemiş olması açısından büyük bir öneme sahiptir.

-Ihlamurların toplanacağı ağaçta arılar varsa başka bir ağaç seçimi yapılmalıdır. Arılar ıhlamur çiçeklerine zarar verdiği için arıların olmadığı bir ağaç çok daha uygun bir seçim olacaktır.

-Ihlamur nasıl toplanır sorusu için en uygun zaman dilimi sabahtan öğle saatlerine kadar olan zaman dilimidir.

-Hasat için yağmur sonrası zaman dilimi uygun bir tercih olmayacaktır.

-Ihlamur nasıl toplanır konusunda dikkat edilecek diğer husus ise çiçeklerin tazeliği. Doğal renginde farklılıklar olan çiçekler toplanmamalıdır.

-İlaçlanmış ıhlamur ağaçlarından topladığınız çiçeklerin verimi düşük olacağı için doğal ağaçlar tercih edilmelidir.

-Ihlamur nasıl toplanır konusunda dikkat edilecek konulardan birisi de ağaçların nasıl kesileceğidir. Ağaçta çiçeklenmenin fazla olduğu kısmı bahçe makası ile dikkatli bir biçimde kesmelisiniz.

-Topladığınız çiçekleri ezilmeyecek bir biçimde heybe ya da çuvala doldurabilirsiniz.

Ihlamur nasıl kurutulur?

Ihlamurun sağlıklı bir biçimde kurutulması önemlidir. Öncelikle çiçeklerin ezilmeden, temiz tozsuz serin bir ortamda, bez veya kağıt üzerinde kurutulmalı ve gölge bir alan seçilmeli. Uygun hava sirkülâsyonuna bağlı olarak 2–3 gün içinde kuruma işlemi gerçekleşir. Kurutulan ıhlamurlar uygun ortamlarda muhafaza edilmeli. Yine saklanması için bez torba tercih edilmeli. Saklanacak yerler temiz olmalı. Güneş görmemeli. Uygun ortamlarda saklanan ıhlamurlar 2–3 yıl içinde tüketilmeli.”

Ihlamurun bazı faydaları

Terlemeyi teşvik eder,

Ateş düşürür,

Öksürüğe iyi gelir,

Gribe ve nezleye iyi gelir,

Migren ağrılarını hafifletir,

Kaygıyı azaltır,

Stresi azaltır ve rahatlama sağlar,

İshal tedavisinde kullanılır,

Kan basıncını düşürür,

Karaciğer rahatsızlıkları tedavisinde kullanılır,

Damar sertliğine karşı kullanılır,

Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar,

Kas spazmlarını giderir,

Safra kesesi rahatsızlıklarına karşı kullanılır,

Boğaz ağrısını alır,

Hazımsızlığa iyi gelir,

Çarpıntıyı giderir,

Toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 17:59
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  3. ıhlamur nasıl kurutulur
  4. ıhlamur ne zaman toplanır
  5. ıhlamurun faydaları

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