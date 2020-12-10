İHH'nin yardım tırları Suriye'ye gönderildi

MALATYA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta toplanan yardım malzemeleri, tırlarla Suriye'ye gönderildi.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, belediye yanındaki alanda düzenlenen törende, yardım tırlarının gönderilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Gürkan, görevlerinin gönül yapmak olduğunu anlatarak, "Komşularımızda olan sıkıntılar bizleri de aynı şekilde etkiliyor. Paylaşma kültürü inancımızın esasıdır." dedi.

Malatya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ömer Derin ise savaş ve kıtlık nedeniyle en temel gıda maddesi ekmek ve suya ulaşamayanlar varken, bir taraftan da zenginlikler içinde yaşayan insanların ve ülkelerin bulunduğunu, adaletin bir şekilde sağlanması gerektiğini ifade etti.

Daha sonra, Büyükşehir Belediyesi ve kentteki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle toplanan un, kömür, soba, gıda ve tıbbi malzemeleri taşıyan 7 tır, Suriye'ye uğurlandı.

- Kilis

Kilis'ten de 10 tır, İHH Lojistik Merkezi'nde düzenlenen törenle Suriye'ye gönderildi.



İHH İnsani Yardım Derneği Kilis Koordinatörü Serkan Öktem, törende, Suriye'ye savaşın başladığı ilk yıldan itibaren yardım gönderdiklerini söyledi.

Öktem, "Bugün Dünya İnsan Hakları Günü'nde bir kampanyayla hareket ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle bugün itibarıyla Türkiye genelinde 380 tır hareket halinde. Sadece Fırat Kalkanı Bölgesi'ne 90 tır gelecek. Bugün Karkamış tarafından 15 tır giriş yapıyor. Buradan da Allah izin verirse bugün yaklaşık 20 tır giriş yapacak." dedi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da hazırlanan 2 yardım tırı, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerine gönderildi.

Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Behçet Atila, uğurlama töreninde, yardım tırlarının 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde bölgeye gönderilmesinin anlamlı olduğunu belirtti.

Atila, "Tırlarımızda başta un olmak üzere gıda, temizlik maddeleri, soba, yakacak, yatak, mutfak gereçleri, kışlık kıyafet, battaniye, ayakkabı, bebek bezi, süt tozu gibi ihtiyaç malzemeleri bulunuyor. Bu yardımların ulaşmasını sağlayan tüm bağışçılarımıza, hayırseverlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de Türkiye'nin, dünyanın herhangi bir yerinde insan hakları ihlaline uğramış tüm mazlumların, mağdurların yanında olduğunu dile getirdi. Beyazgül, Suriye halkının yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

- Kahramanmaraş ve Adıyaman

Kahramanmaraş'tan da Suriye'ye 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği Başkanı Yusuf Bülbül, çadırların ısınması, çocukların kışlık kıyafetleriyle oyunlar oynaması için harekete geçtiklerini belirtti.

Suriye'de bugüne kadar milyonlarca kişiye yardım ulaştırdıklarını anlatan Bülbül, "Geçtiğimiz günlerde 1 tır un yardımı göndermiştik, bugün de Afşin ve Pazarcık ilçelerimizden 2 tır un yardımımızı yola çıkarıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de battaniye, gıda, hijyen seti, atkı, bere ve briket yüklü tırlarımızı yola çıkaracağız." ifadelerini kullandı.



Adıyaman'dan da bölgeye 1 tır patates gönderildi.

