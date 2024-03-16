İHH’nın kuruluşu bir isyandır

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

İnananların yüz akı, mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Başta Siyonist soykırıma maruz kalan Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalara yaptıkları insani yardımlarla gündeme gelen İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım, Akit Medya’yı ziyaret etti. Ev sahipliğini Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu’nun yaptığı ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti. Ziyarette Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu da hazır bulundu. Gündeme dair fikir alışverişinin gerçekleştiği ziyarette, Başkan Yıldırım, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Katliamları engellemek için kurulduk

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın kuruluş öyküsünden bahseden Yıldırım, “İHH ile ilgili aklınıza gelen herkesin gayreti oldu. İHH birkaç kişinin kurduğu bir yardım kuruluşu gibi görünse de Türkiye’nin o dönemde yaşayan bütün alimleri, sivil toplum kuruluşları bir şekilde destek verdi. O zamanlar Misak-ı Milli sınırları içerisinde gönül coğrafyası, tefekkürü, zihni ve gelecek bakış açısı hapsedilmiş bir ülkeydi. Türk toplumu tarihinden, dininden ve kardeşlerinden koparmak isteyenlerin işiydi bu. O dönemde Avrupa’da Müslüman topluluklara yapılan katliamı görünce MGV’de toplandık, istişare ettik. İHH kurulmuştu. Almanya’da temsilcilik alalım diye başvurduk. Bu arada da Bosna’da gayriresmî olarak çalıştık. İHH’nın en önemli görevi abluka ve boykotu kırmaktır” ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşananlar Kerbela gibi

7 Ekim’de başlayan Siyonist soykırıma değinen Yıldırım, “Bu süreci İslam dünyasının ağıt kültürü ile okuyabiliriz. Biz ağlamayı seven bir topluluk haline geldik. Kerbela’da Hz. Hüseyin etrafı çevrilmiş katlediliyor Zeynep annemiz yalnız küçük çocuklar susuz kalmış vahşiler onları öldürüyor, Müslümanlar da 1400 yıldır ağlıyor. Şu anda Gazze’de yaşananların Kerbela’dan ne farkı var. Şimdi de hapsetmişler katliam uyguluyorlar. Bu ablukayı sadece İsrail ve ABD değil Hamas’tan dolayı bütün Müslüman toplumları yaptı. Bizim gemilerimiz Allah’ın izniyle bütün kilitleri açacak. Sırpların Bosna’da yaptıklarını İsrail Gazze’de uyguluyor. Maalesef ABD Gazze’ye üs kuruyor. Ticaret yolunu elinde tutacak” dedi.

Türk yardım kuruluşları canla başla çalışıyor

Türk yardım kuruluşlarının Gazze’de canhıraş çalıştıklarını belirten Yıldırım, “Türk yardım kuruluşları güzel çalıştı. Gazze’de bütün yardım kuruluşlarımız gayret ediyorlar. Ben bu kadar gayretli bir dönem görmedim. Devletlerin yardımlarından daha çok sivil toplum kuruluşları içeri girdi. Biz ilk günden itibaren yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yardım çalışmaları konusunda çok ince çalışıyoruz. O kadar çok ince çalışıyoruz ki Gazze’de çölyak hastalarına bile ayrı un gönderiyoruz” açıklamalarını yaptı.

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