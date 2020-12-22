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Aktüel İHH'dan Suriye'de 4 bin çocuğa mont ve ayakkabı yardımı
Aktüel

İHH'dan Suriye'de 4 bin çocuğa mont ve ayakkabı yardımı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:09:52 -
İHH'dan Suriye'de 4 bin çocuğa mont ve ayakkabı yardımı

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib ve Afrin bölgelerindeki 4 bin çocuğa mont ve ayakkabı dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye'de kış mevsiminin özellikle kamplarda kalanlar için çok zor geçtiğini kaydetti.

Yaptıkları çalışmalarla bu mağduriyeti ortadan kaldırmaya çalıştıklarını belirten Tosun, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla tüm Türkiye'den gönderilen yardımlarla bir kış kampanyası başlatmıştık. Bu kampanya kapsamında yardım malzemelerinin dağıtımını da sürdürüyoruz. Özellikle kamplarda zor şartlar altında yaşayan 4 bin çocuğa mont ve çizme hediye ettik." ifadesini kullandı.

Tosun, bölgeye yönelik insani yardımları sürdüreceklerini kaydetti.

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