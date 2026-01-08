İHH’dan Sudan’a 13 TIR’lık insani yardım

Sudan’da Nisan 2023’ten bu yana süren iç savaş, ülkede büyük bir insani krize yol açtı. Çatışmalar nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarca insan göç etmek zorunda kaldı. İHH İnsani Yardım Vakfı, savaşın başladığı günden bu yana Sudan halkının yanında olmayı sürdürüyor.

“333 konteynerlik yardım ulaştırdık”

İHH Medya Biriminden Kasım Aktağ, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, savaşın başından bu yana bölgeye yönelik yardım faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini belirterek, “Sudan iç savaşının başından bu yana Sudan halkının yanında olmaya devam ediyoruz. Nisan 2023’ten bu yana süren savaş; büyük göç krizlerine, ölümlere, katliamlara ve ablukalara sebep oldu. Biz de vakıf olarak savaşın başından bu yana bölgeye yönelik faaliyetlerimizi sürdürdük. Şu ana kadar göndermiş olduğumuz gemilerle 333 konteynerlik yardım malzemesini Sudan halkına ulaştırdık” şeklinde konuştu.

Tuzla’dan 12, Mersin’den 1 TIR destek

Konuşmasına devam eden Aktağ “Bugün ise Tuzla’da bulunan lojistik merkezimizden Afad koordinasyonunda düzenlenen gemiye 12 TIR’lık yardım malzemesi çıkarıyoruz. Bu yardım malzemesinin içerisinde muhtelif mutfak araç gereçlerinin yanında birde barınma araç gereçleri yer alıyor. Bunların yanı sıra Mersin’den de 1 TIR ile Afad koordinasyonundaki gemiye destek vereceğiz” dedi.

İHH, Sudan’daki savaş mağdurlarının temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgeye yönelik insani yardım çalışmalarına devam ediyor.