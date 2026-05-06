İHH’dan Kurban paylaşımı: Kurbanlarınızı başta Filistin, Sudan olmak 61 ülkede mazlumlarla paylaşıyoruz

“Bu yıl kurbanlarınızı başta Filistin, Sudan ve Türkiye olmak 61 ülkede mazlumlarla paylaşıyoruz” diyen Hacı Bayram Şahin şu bilgileri aktardı: “Bugün bazı bölgelerde kurban bedelleri daha düşük olabilir. Ancak sadece ‘ucuz olanı tercih etmiş’ olsaydık, zor ve riskli coğrafyalardaki kardeşlerimize kim gidecekti? İHH olarak 34 yıldır bu dengeyi gözetiyoruz.

Ulaşılması zor, maliyeti yüksek, tehlikeli ve riskli bölgeleri ihmal etmeden; ümmetin tamamını kapsayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu yüzden tek bir ortalama fiyat belirliyoruz. Bu anlayışla geçtiğimiz yıl bağışladığınız 112.000 kurbanın 54 bini yani yarısı Gazze için kesilerek konserve yapıldı ve yıl boyunca dağıtılıyor. Bu yıl da aynı hassasiyetle hareket ediyoruz. Gelin, bu bayramda da başta Filistin/Gazze olmak üzere tek bir yerde değil tüm ümmet coğrafyasında yüzleri güldürelim”

HİSSE BEDELİ 11 BİN 500 TL

İHH Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin, Hisse Bedelinin 11 bin 500 TL olduğunu belirterek;

“Bağışlarınız için: İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı

hesabını kullanabilirsiniz” dedi.