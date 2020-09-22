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Aktüel İHH’dan Irak’a koronavirüs yardımı
Aktüel

İHH’dan Irak’a koronavirüs yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Irak’ın yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) mücadelesine destek amacıyla Bağdat, Kerkük, Musul ve Selahattin şehirlerinde bulunan hastanelere tıbbi malzeme dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:12:00 -

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelerden Irak’a; 40 litrelik 60 adet oksijen tüpü, 90 adet oksijen cihazı, 52 bin tıbbi maske, 80 bin tıbbi eldiven, 324 adet ateş ölçer, bin adet doktor elbisesi, 384 adet dezenfektan ve tıbbi yardım malzemesi gönderen İHH İnsani Yardım Vakfı bölgede sağlık alanında çalışmalarına devam ediyor.

Aylık 10 bin kişi faydalanacak

İHH tarafından Samarra, Alqayarh, El-Firdevs ve Tarmiye hastanelerindeki yetkililere teslim edilen sağlık malzemelerinden, aylık 10 bin kişi faydalanacak. Bu hastanelere ulaştırılan koruyucu ekipmanlar ve tıbbi cihazlar bölge halkının sağlık hizmetini daha iyi alabilmesine imkan sağlayacak.

Vaka sayıları artıyor

Irak’ta korona virüsü (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artış sürüyor. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde toplam vaka sayısının 310 bini aştığı bildirildi. En yüksek vaka sayısının başkent Bağdat’ta olduğu açıklanırken ilerleyen günlerde sayının artmasından endişe ediliyor.

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