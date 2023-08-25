  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İHH’dan ihtiyaç sahipleri için ekmek üreten fırınlara destek çağrısı
Aktüel

İHH’dan ihtiyaç sahipleri için ekmek üreten fırınlara destek çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-08-25 12:31:00 -

İHH tarafından yaklaşık 10 yıl önce inşa edilen ve bugüne kadar ihtiyaç sahipleri için milyonlarca ekmek üretilen Hatay ve Kilis’teki fırınlarda un stokları tükendi. İHH, fırınların çalışmalarının aksamaması için destek çağrısında bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, ihtiyaç sahiplerine ekmek ulaştırmak amacıyla yaklaşık 10 yıl önce Hatay ve Kilis’te kurulan ekmek fırınları zor günler yaşıyor. Bugüne kadar milyonlarca ekmeğin üretildiği fırınlarda un stokları tükenmiş durumda.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar ve Suriye’deki savaş mağduru ihtiyaç sahipleri için aralıksız çalışan fırınlar, acil olarak un desteğine ihtiyaç duyuyor.    

Destek olmak için
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fırınlara destek olmak isteyen vatandaşlar, UN yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL bağışta bulunulabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına, açıklama kısmına UN yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor. Bir çuval un bedeli, 650 lira.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23