İHH’dan ihtiyaç sahipleri için ekmek üreten fırınlara destek çağrısı

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, ihtiyaç sahiplerine ekmek ulaştırmak amacıyla yaklaşık 10 yıl önce Hatay ve Kilis’te kurulan ekmek fırınları zor günler yaşıyor. Bugüne kadar milyonlarca ekmeğin üretildiği fırınlarda un stokları tükenmiş durumda.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar ve Suriye’deki savaş mağduru ihtiyaç sahipleri için aralıksız çalışan fırınlar, acil olarak un desteğine ihtiyaç duyuyor.

Destek olmak için

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Fırınlara destek olmak isteyen vatandaşlar, UN yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL bağışta bulunulabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına, açıklama kısmına UN yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor. Bir çuval un bedeli, 650 lira.