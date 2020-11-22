İHH’dan dev yardım hazırlığı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye’de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde büyük bir yardım organizasyonu yapacaklarını duyurdu. İHH’nin çalışmalarını incelemek üzere bulunduğu İdlib’de konuşan Yıldırım, “2019’un Aralık ayında Esed rejimi ve yandaşlarının saldırıları sonucunda insanlar evlerini terk ettiler, yollara düştüler. Hava çok soğuk, kış çok ağır geçiyordu. O sırada Suriye’yi ziyaret ettik. Çadırlarda hayat çok zordu. 9 yıldır çadırlarda olan insanlar vardı. Sırtlarını yaslayacak bir duvarları bile yoktu. Bunun üzerine acil konaklama evleri adı altında briket ev çalışması başlattık. Ve bunu tüm dünyaya duyurduk” dedi.



“Türkiye’den bu çalışmamıza çok büyük destek geldi. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın çok büyük destekleri oldu. Birçok sivil toplum kuruluşu bu projede yer aldı ve geçici barınma evlerini yaptık” ifadesini kullanan Yıldırım, İHH’nın daha önce kurduğu köylerde ailelerin güven içinde yaşadığını vurguladı.



Eğitim, sağlık, tarım, hayvancılıkta sıkıntı var



Projelerinde afetlere karşı oluşabilecek sorunlara karşı tedbirler de aldıklarını belirten Yıldırım, “Vakfımıza yaklaşık 20 bin adet briket ev bağışı geldi. Bunun 12 bine yakınını yaptık. Ama bunlar tek başına yeterli değil. Çocuklar eğitime doğru düzgün ulaşamıyor. Sağlık imkânları yetersiz” derken sivillerin büyük kısmının gıdaya dahi ulaşmakta zorluk çektiğine ve tarım ile hayvancılık yapılamadığına dikkati çekti.



Kışa hazırlık için çalışma başlattıklarını belirten Yıldırım, “10 Aralık günü dev bir yardım organizasyonu planlıyoruz. Büyük bir organizasyonla Suriye’deki hak ihlallerini gündeme getireceğiz. Bu çerçevede Türkiye ve dünyanın birçok yerinde Suriye’ye ve insanlığa duyarlı, yetimleri, mültecileri, evsizleri, işkence gören kadınları, çocukları, erkekleri düşünen herkesi bu projeye davet edeceğiz. Yardımlar toplayacağız. Tırlar yola çıkacak. Büyük bir basın toplantısı yapacağız. Bu basın toplantısına birçok sivil toplum kuruluşu katılacak. Hem yardım göndereceğiz hem de medyada gündem oluşturacağız” dedi.