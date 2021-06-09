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Gündem İHH’dan büyük adım! 5 milyon kişi…
Gündem

İHH’dan büyük adım! 5 milyon kişi…

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kurban Bayramı'nda 5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 13:57:00 -
İHH’dan büyük adım! 5 milyon kişi…

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı'nda 65 ülkede 5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

İHH'dan yapılan açıklamada, 29 yıldır gerçekleştirilen kurban çalışmalarında her yıl onlarca ülkede milyonlarca insana yardım ulaştırıldığı belirtildi.

Bu yıl Türkiye dahil 65 ülkede "Kurbanla Hatırla" sloganıyla çalışma yapılacağı vurgulanan açıklamada, yurt içi ve yurt dışında kurban bedelinin 1200 lira olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Vekalet yoluyla kurbanlarını İHH'ya bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kampanya kapsamında geçen yıl toplamda 82 bin 411 hisseyi 4 milyon muhtaca ulaştıran İHH, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor." denildi.

Kurban eti dağıtılacak bölgelerde hayat koşullarının iyileştirilmesine yönelik projelere de destek verileceği aktarılırken, bu vesileyle Müslümanlar arasındaki kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularının güçlendirmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Çalışmalarda önceliğin mülteci kamplarına, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk ile mücadele eden bölgelere, yaşlılara, kimsesizlere, dullara, yetimhanelere ve okullara verileceği, bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan'ın ön planda tutulacağı belirtildi.

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Yorumlar

siz hiç çağdaşlaik batıcı kominist tüsiatçıların böyle hayır yaptığını gören varmı

hyırişi yapmıyanların sfında DURAN YÜZDE 48 İÇİNDE DURAN MÜSLÜMANLAR KIYASLARYIN ABDÜLHAMİDİ İNDİRİP 2BİNTL EMEKLİ MAŞINA SİZİ MUHTAÇEDEN BU YÜZDE 48
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