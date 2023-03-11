Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden 1 aydan fazla zaman geçti.

11 ili vuran büyük felaketten sonra tüm Türkiye tek yürek oldu bir can daha fazla kurtarmak için seferber oldu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı da depremin ilk anından itibaren felaket bölgesindeydi.

Vakfın arama kurtarma ekipleri felakette yıkılan enkazlardan can kurtarmak için tüm güçlerini kullandı.

“Bir gün inşallah kullanmayız” diyerek yıllardır aldığımız eğitimlerimiz"

İHH'dan yapılan açıklamada şu açıklamara yer verildi:

"Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma ekiplerimizin insanları kurtarmak için verdikleri uğraş, bir bilinç doğrultusunda ortaya kondu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Bir gün inşallah kullanmayız” diyerek yıllardır aldığımız eğitimlerimiz, doğru zamanda doğru yerde olabilmek içindi.



Tüm her şey bir insana daha ulaşabilmek için yapıldı.



1999 depremlerinden sonra bu arama kurtarma alanındaki eksiklikleri görüp kendimizi inşallah bir gün kullanmayız ama olursa da en iyi şekilde müdahale edelim diyerek yıllarca geliştirdik.



Ulusal ve uluslararası binlerce kişiye eğitim verdik. Maraş merkezli depremlerde ekibimizin bu denli iyi oluşu geçmiş yıllardaki tecrübelerle birlikte var oldu. Sesimi duyan kimse var mı ile başlayan yolculuğumuz şükürlerle birlikte devam etmektedir."

İHH'dan bir arama kurtarma hikayesi

Enkaz alanlarında büyük hizmet veren İHH o süreci ve yaşananları anlatan bir video hazırladı.

Videoda yapılan çalışmalar, bölgede yaşananlar ilk ağızdan anlatıldı.