İHH Nijer’de Mevlana İdris İlkokulu’nu açtı

İHH, Batı Afrika ülkesi Nijer’deki insani yardım faaliyetlerine devam ediyor. Vakıf tarafından son olarak, Başkent Niamey’e bağlı Goudel bölgesinde ilkokul inşa edildi. İnşa edilen okula, 2022 yılında vefat eden şair ve yazar Mevlana İdris’in ismi verildi. Okulun eğitime başlamasıyla birlikte öğrenciler, daha iyi şartlarda eğitim görme imkânına kavuştu.

Üç sınıfı, bir idareci odası, bir öğretmenler odası, üç tuvaleti ve verandası bulunan okulun toplam 150 öğrenci kapasitesi bulunuyor.

Okulun açılışına, Nijer Milli Eğitim Bakanı Dr. Elisabeth Sherif, Türkiye’nin Niamey Büyükelçisi Özgür Çınar, yerel yetkililer, İHH gönüllüleri ve bölge halkı katıldı.

İHH 2019’dan bu yana ülkede 7 okul inşa etti

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Öğrenciler daha önce, kamıştan yapılmış dersliklerde eğitim görüyordu. Nijer’de şu anda 34 binden fazla kamıştan yapılmış derslik bulunuyor. Çocuklar kumların üstünde, yoğun sıcaklarda eğitim alıyor. Kamıştan yapılmış okullar; yağmur, toz ve rüzgâra karşı dayanıksız olmakla birlikte, sürekli olarak yangın riskiyle de karşı karşıya. Sınıflarda sık sık yangınların çıktığı ülkede, geçtiğimiz yıl bu yangınlar sebebiyle 25 çocuk hayatını kaybetti.

2019 yılından bu yana Nijer’de 7 okul inşa eden İHH İnsani Yardım Vakfı, ülkede yeni okullar inşa etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Mevlana İdris kimdir?

Mevlana İdris Zengin, 1966 yılında Kahramanmaraş, Andırın'da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

İkindiyazıları, Diriliş, Dergâh, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede, şiir, hikâye ve denemeleri yayımlandı.

Çocuk Yayınları Danışma ve Yayın Kurulu üyeliği de yapan yazar, yazdığı çocuk kitaplarıyla 1987'de Gökyüzü Yayınları Çocuk Edebiyatı Ödülü, 1998'de Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü aldı.