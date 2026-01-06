İHH, “İyilik Soğuk Geçirmez” sloganıyla 22 ülkede kış kampanyası gerçekleştirmeyi hedefliyor

İHH, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Türkiye ve Filistin başta olmak üzere 22 ülkede kış kampanyasını hayata geçirmeyi planlıyor. Vakıf; kış şartlarının ağır geçtiği, savaş, yoksulluk ve zorunlu göç gibi nedenlerle yaşam mücadelesi veren ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Bu kapsamda yakacak odun ve kömür desteğinin yanı sıra mont, bot ve çeşitli kışlık kıyafet yardımları gerçekleştirilecek. Kampanya çerçevesinde ayrıca soba ve elektrikli ısıtıcı dağıtımları yapılarak, özellikle barınma imkânları yetersiz olan ailelerin ısınma ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Bununla birlikte battaniye, sünger yatak, gıda kumanyası ve hijyen paketleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Nakdi yardımlarla ise ailelerin acil ve öncelikli ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olunması hedefleniyor. Yürütülecek yardım çalışmalarıyla yaklaşık 30 bin ailenin desteklenmesi, toplamda ise 150 binden fazla kişinin bu yardımlardan faydalanması planlanıyor.

Destek olmak için



İHH İnsani Yardım Vakfı’nın “İyilik Soğuk Geçirmez” kış kampanyasına destek olmak isteyen bağışçılar, vakfın banka hesap numaraları veya online bağış yöntemleri üzerinden bağışta bulunabilir. Ayrıca “KIS” yazarak 3072’ye SMS göndererek 30 TL, 4072’ye SMS göndererek ise 180 TL tutarında destek sağlanabilir.