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Aktüel İHH İdlib ve Halep kırsalındaki ailelere 200 ton patates dağıttı
Aktüel

İHH İdlib ve Halep kırsalındaki ailelere 200 ton patates dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:33:25 -
İHH İdlib ve Halep kırsalındaki ailelere 200 ton patates dağıttı

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib ve Halep kentleri kırsalındaki kamplarda yaşayan 4 bin aileye 200 ton patates ulaştırıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yazılı açıklamasında, Suriye'nin kamplarında yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeyi sürdürdüklerini belirtti.

Suriye'de süren savaş nedeniyle insanların çadırlarda ve kamplarda yaşamaya devam ettiğini anımsatan Tosun, "Kamplarda yaşayan ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için yardım çalışmalarını daha da yoğunlaştırdık. İdlib ve Halep illerinin kırsal kesimlerindeki kamplarda yaşayan ailelere 200 ton patates dağıttık. Yapmış olduğumuz dağıtımlardan 4 bin aile faydalandı. Bölgedeki kampları desteklemeye devam edeceğiz. Suriye genelinde gıda, eğitim, barınma ve sağlık alanındaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." sözlerine yer verdi.

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