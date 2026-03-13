İHH her gün 165 bin Gazzeliye iftar yemeği dağıtıyor

Bu yıl Ramazan ayında 66 ülkede yardım çalışmasında bulunan İHH, çalışmalarda savaş ve kriz coğrafyalarına ağırlık veriyor. Vakıf, işgalci İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de de farklı alanlarda çalışmalar yürütüyor.

İHH, Ramazan çalışmaları çerçevesinde Gazze’deki 13 mutfağında her gün 165 bin kişiye iftar yemeği dağıtıyor. Ayrıca, 7 bin aileye gıda kartı ve 3 bin aileye gıda kolisi dağıtılacak. 1250 aileye ise fitre ve zekât dağıtımı yapılacak.

Her yıl Gazzeli çocuklara bayramlıklar hediye eden vakıf bu yıl da 4 bin çocuğa bayramlıklar ulaştıracak.

Destek olmak için

İHH’nın Gazze’ye yönelik çalışmalarına destek olmak isteyen bağışçılar, GAZZE yazıp 3072’ye SMS göndererek 50 TL, 4072’ye SMS göndererek ise 240 TL bağışta bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesi ya da banka hesapları üzerinden destek olabiliyor.