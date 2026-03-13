  • İSTANBUL
MSB duyurdu! İran'dan ateşlenen füze etkisiz hale getirildi İran Dışişleri Bakanlığı: Mücteba Hamaney yaralı ama iyi! Bakan Gürlek Yargıtay Üyeliklerine seçilen isimleri duyurdu: İşte yeni Yargıtay Üyeleri! İmamoğlu’nun mektubundaki gizlenen gerçekler! AK Partili vekil açıkladı Türkiye'ye atılan füzeler bizler için de soru işaretidir Füzeleri kim attı ABD duyurdu! Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü MHP'den Devlet Bahçeli kitabı: Türk milliyetçiliğini çağın ruhuna, devletin bekasına göre yeniden inşa etti Rus askerleri camiye baskın yaptı! Görenler gözlerine inanamadı, sebebi ise... İran’da miting alanı bölgesinde art arda patlamalar meydana geldi Ulaştırma Bakanı merak edilen sonucu paylaştı: Anket yaptık yüzde 80 çıktı
Oruç İHH her gün 165 bin Gazzeliye iftar yemeği dağıtıyor
Oruç

İHH her gün 165 bin Gazzeliye iftar yemeği dağıtıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İHH İnsani Yardım Vakfı, Ramazan çalışmaları kapsamında Gazze’de her gün 165 bin kişiye iftar yemeği dağıtıyor.

Bu yıl Ramazan ayında 66 ülkede yardım çalışmasında bulunan İHH, çalışmalarda savaş ve kriz coğrafyalarına ağırlık veriyor. Vakıf, işgalci İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de de farklı alanlarda çalışmalar yürütüyor.

İHH, Ramazan çalışmaları çerçevesinde Gazze’deki 13 mutfağında her gün 165 bin kişiye iftar yemeği dağıtıyor. Ayrıca, 7 bin aileye gıda kartı ve 3 bin aileye gıda kolisi dağıtılacak. 1250 aileye ise fitre ve zekât dağıtımı yapılacak.     

Her yıl Gazzeli çocuklara bayramlıklar hediye eden vakıf bu yıl da 4 bin çocuğa bayramlıklar ulaştıracak.

 

Destek olmak için

İHH’nın Gazze’ye yönelik çalışmalarına destek olmak isteyen bağışçılar, GAZZE yazıp 3072’ye SMS göndererek 50 TL, 4072’ye SMS göndererek ise 240 TL bağışta bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesi ya da banka hesapları üzerinden destek olabiliyor.

 

