İHH Gazze'ye Yardım Elini Uzatmaya Devam Ediyor

Gazze'de uzun yıllardır devam eden insanlık dramının adeta soykırım seviyesine vardığı 7 Ekim 2023'den bugüne kadar İsrail rejimi, 11 binden fazlası çocuk olmak üzere yaklaşık 35 bin sivilin hayatına kaybetmesine sebep oldu. Gazze’de insanlık dramı yaşanırken dünya yaşananlara kulaklarını tıkamakla yetiniyor. Saldırı silsilesinin ilk başladığı günden itibaren bölgede aktif rol oynayıp, gönderilen yardımlara uygulanan ambargoları kaldırmak ve zulüm gören mazlumlara yardım eli uzatabilmek için mücadele veren İHH, Bursa Afet ve Koordinasyon Merkezi’nde Gazze'ye doğru yola çıkacak olan yeni yardım filosunun detaylarını paylaşmak ve İHH Bursa'nın faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapmak üzere basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya çok sayıda basın mensubu katılım gösterirken, İHH adına açıklamalar ise İHH Bursa Başkanı Hüseyin Kaptan ve İHH Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Göksun tarafından yapıldı.

"MAZLUMLAR HEP HEM ÜMMET COĞRAFYASINDAN OLUYOR"

İHH’nın Gazze şeridinde yaşanan zulme karşı yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler vermek üzere toplantıda bulunan İHH Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Göksun, dünyanın neresine gidilirse gidilsin zalimlerin zulmüne uğrayan, siyonistlerin saldırısına maruz kalan kesimin ümmet coğrafyası olduğunu ve bunun da en yakın örneğinin Filistin-İsrail meselesi olduğunu belirterek," Yıllardır süren zulüm 7 Ekim 2023'de katlanarak silahlı müdahaleye dönüştü ve her geçen gün artarak devam ediyor. Her gün toplama kamplarına getirilen onlarca suçsuz günahsız insan şehit ediliyor. İHH olarak 2009 yılından itibaren Gazze'de kendi personelimizle çalışıyoruz. 7 Ekim'den beri hepsi kendi aile ve akrabalarını bırakıp sahada koşturarak çalışmaya devam ediyor. Bizler de hem Türkiye'den hem Mısır'dan hem Ürdün'den hem de Gazze içindeki olanaklardan yararlanarak oradaki halka yardım ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi. Türkiye'den gönderilen yardımlarda AFAD ile iş birliği yapıldığını ve bu iş birliği sonucu bölgeye 55 TIR yardımın bölgeye sevk edildiğini belirten Göksun, "Ramazan Bayramı'nın hemen sonrasında Kuveytli bir kuruluşla beraber Türkiye'den bir yardım gemisi bölgeye gönderildi. Şu anda El-Ariş Limanı'nda yardım malzemelerinin oraya indirilmesi konusunda

işlemler devam ediyor. Mısır'da da bir çalışmamız var ve yine oradan da yardımlar Gazze'ye gönderiliyor. Bugüne kadar çok sayıda insana ulaşabildik." dedi.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLERLE GAZZE'DE İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ"

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Sözlerine Birleşmiş Milletler ile Gazze'de yapılan iş birliğini anlatarak devam eden İHH Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Göksun, "Birleşmiş Milletler ile dünyanın çoğu coğrafyasında yaptığımız iş birliği Gazze'de de tecelli etti. Birleşmiş Milletler tarafı Gazze'de bizimle çalışmak istediklerini belirterek nereye istersek yardımları ulaştırabileceklerini ve çalışmalarımıza zulüm gören Gazzeli’lere sıcak yemek ulaştırarak başladık. Sonrasında yaklaşık 3 milyon sıcak yemeği insanlara ulaştırdık. “ şeklinde konuştu. Göksun İHH’nın kuruluş amacının sadece bunlar olmadığını belirterek, ”İHH’nın temel amacı, meydana gelen zulmün sebeplerini ortadan kaldırabilmek. Bu hedef doğrultusunda Filipinler-Moro’da, Tayland Pattani’de, Afganistan’da ve Suriye’de insani diplomasi çalışmalarımızı devam ettiriyor, bir iç savaş söz konusu ise durdurmak için aktif rol oynuyoruz. İHH, ölmek üzere olan insanlara bir damla su, bir kap yemek vermeyi hedefleyen bir kurum değil, bu yoksunlukların sebeplerini ortadan kaldırmaya çalışan bir kurumdur.” dedi. Göksun Gazze’de ateşkesin sağlanmasının yanı sıra, Refah Sınır Kapısı’nın kontrolsüz bir şekilde açılması için ve Gazze üzerindeki ambargoyu kaldırabilmek için de yoğun şekilde mücadele ettiklerini belirtti. Özgürlük filosu hareketinin de amacına erişmeye başladığının altını çizen Göksun, hareketin başladığı gün Refah Sınır Kapısı’ndan sağlanan insani yardım geçişlerinin 80 TIR ile sınırlı olduğunu söylerken bugün ise bu sayının 300’leri bulduğunu belirtti.

“42 ÜLKEDEN 185 SİVİL TOPLUM KURULUŞUYLA ÖZGÜRLÜK FİLOSU HAREKETİNİ BAŞLATTIK”

Gazze’ye uygulanılan ambargonun ortadan kaldırılması için birçok eylem yaptıklarını söyleyen İHH Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Göksun, ”Eylemlerin yanı sıra gösteriler düzenledik, çeşitli ülkelerdeki oturumlara katıldık. Aynı zamanda da kırk iki ülkeden yüz seksen beş sivil toplum kuruluşuyla Özgürlük Filosu hareketini başlattık. Özgürlük Filosu heyeti 2009 yılından beri faaliyet yürüten, Mavi Marmara Eylemini de beraber yapmış olduğumuz bir heyet. Gazze’ye göndermeyi hedeflediğimiz Özgürlük Filo’sunda bir insani yardım gemisi, iki tane de yolcu gemisi bulunuyor.” şeklinde konuştu. Özgürlük filosunun harekete geçmesine engel olan bayrak kriziyle alakalı da konuşan Göksun,” Gemilerin alım sürecinde hem Türkiye’de hem Avrupa’da büyük krizler yaşandı. Gemilerden görüntüler geldikçe de Avrupa’dan Amerika’dan İsrail’den baskılar gördük. İsrailli askerler gemiye müdahale tatbikatlarına başladılar. Yoğun baskılar sonucu gemilerimizin bayrakları da askıya alındı. Bayrak için görüşmelerimiz hala devam ediyor. Bize bayrak vermek isteyen ülkelerle

ilgili de görüşmelerimiz sürüyor. Gazze’ye yardım akışının kesilmemesi gerekiyor. Açlıktan ölümlerin yaşandığı bir bölgeden bahsediyoruz.” dedi. Daha önce sivil toplum kuruluşlarının hiç bir ferdinin alınmadığı bir bölge olan Refah bölgesine gelecek günlerde gideceklerini de belirten Göksun yardımların kesilmemesi açısından önemli bir gelişme olarak altını çizdi.

"AFRİKA'DA 13 BİN SU KUYUSU AÇTIK"

İHH Bursa Başkanı Hüseyin Kaptan, İHH olarak Bursa'ya inşa ettikleri Afet ve Koordinasyon Merkezleri'nin Marmara Bölgesi'nde beklenmekte olan büyük depreme karşın 2017'de yapıldığını belirterek, "11 ilimizi etkileyen büyük deprem bizleri de derinden etkiledi. Deprem sürecinde burada yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. 9 şiddetine kadar depremlere dayanıklı olan binamızda deprem bölgesine büyük yardımlar gönderdik. Merkezimizin arka bahçesinde 35 adet TIR'ın sığabileceği bir depo alanı var." dedi. İHH'nın herhangi bir siyasi partiye ve ya cemaate bağlı olmadan tamamen kendi içerisinde kararlar alan ve uygulayan bir kurum olduğunun altını çizen Kaptan, "30 yıldır 123 ülkede faaliyet gösteren vakfımız dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun mazlumun yanında zalimin karşısında yer aldı ve almaya devam edecek. Özellikle zulüm görülen coğrafyalarda bölge nüfusunu rahatlatacak ve kurtarmaya yönelik projeler oluşturmak vakıf olarak hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda çok sıkıntılı coğrafyalarda çözümler ürettik." şeklinde konuştu. Afrika'da yaşanan su sıkıntısına yönelik 13 bini aşkın su kuyusu açtıklarını belirten Kaptan, İHH olarak Türkiye’de ve 17 bini Gazze'de olmak üzere 45 ülkede 140 binin üzerinde yetim çocuğun bakım masraflarının karşılandığını söyleyerek, Suriye'de yaşanan savaş sonrası İHH Bursa olarak bin üç yüz yardım TIR'ı gönderdiklerinin de altını çizdi. İHH Bursa Başkanı Hüseyin Kaptan, sözlerinin sonunda ise Bursa'dan iş insanlarının ve hayırseverlerin katkılarıyla Gazze'ye bir yardım gemisi göndermek istediklerinin de altını çizdi.

Toplantı sonrası ise basın mensuplarına İHH Afet ve Koordinasyon Merkezi gezdirilerek merkez hakkında bilgiler verildi.