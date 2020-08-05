İHH ekipleri Beyrut’ta çalışmalara başladı

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan Kızılhaç’ı, son olarak meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 100'e, yaralananların sayısı 4 bine yükseldiğini duyurdu. Patlamanın ardından İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri harekete geçti. Yaraların sarılmasına yardımcı olmak üzere ilk etapta patlama bölgesinde vefat eden ve yaralananların hastaneye sevkine yardımcı olmak üzere İHH ambulans ekibi hizmete geçti. Vakfın, halihazırdaki bölgedeki çalışmaları şu şekilde:

-Bölgedeki İHH partneri vasıtasıyla sahada arama kurtarma ekibi oluşturuldu.

-Hastanelerdeki ihtiyaç malzemeleri için hazırlıklarını sürdürülüyor.

-Mülteci kampındaki mutfakta çıkartılan sıcak yemekler bölgede evleri zarar gören ailelere gün içerisinde ulaştırılacak.

-İçerisinde sandviç, ayran ve su bulunan bin 200 paket yiyeceğin hazırlığı devam ediyor.

-Zarar gören evlerin tamir ve tadilatlarına destek olunacak.

-Barınma yardımları sağlanacak.

-Acil yardımlar kapsamında gıda ve nakdi yardımların ulaştırılması sağlanacak.

Kriz bitene dek İHH bölgede

İHH ekipleri, ihtiyaca göre bölgedeki çalışmalarını artıracak ve kriz sonuna kadar Lübnan halkının yanında durmayı sürdürecek.

Acil Yardım Kampanyası başlatıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Lübnan halkının yaralarının sarılması için ayrıca bir Acil Yardım Kampanyası başlattı. İHH aracılığıyla Lübnan halkına yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, ACIL yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL bağışta bulunabilecek. Daha fazla bağışta bulunmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden ya da vakfın banka hesap numalarına LÜBNAN açıklaması ile yardım edebilecek.