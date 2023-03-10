İHH deprem bölgelerinde 7 bin 21 kişiyle çalışıyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, yaşanan depremlerden etkilenen 10 ilde yardım çalışmalarına devam ediyor. Depremin ardından bir aylık süreç içerisinde İHH, 7 bin 21 arama kurtarma görevlisi ve yardım gönüllüsü ile faaliyette bulundu. Arama kurtarma ekipleri, vefat etmiş ve yaralı olarak 3 bin 28 kişiyi enkazdan çıkardı. Acil yardım ekiplerinin çalışmaları kapsamında da deprem bölgelerine yardımlar ulaştırıldı. Gıda, barınma ve giyecek gibi alanlarda sürdürülen çalışmalar çerçevesinde milyonlarca kişiye destek verildi.

Ayrıca, bin 100 adet konteynerin kurulumu için çalışmalar devam ediyor.

5,3 milyon ekmek, 1,5 milyon sıcak yemek dağıtımı

İHH tarafından deprem bölgelerine yönelik yapılan yardım çalışmaları şu şekilde:

-1 milyon 977 bin 595 adet sıcak yemek

ÖNE ÇIKAN VİDEO

-5 milyon 529 bin 324 adet ekmek

-900 adet yardım TIR’ı ve kamyonu

-2 bin 650 adet çadır

-230 bin 729 adet battaniye

-1 milyon 857 bin 218 adet su

-162 bin 576 adet hijyen kiti

-657 bin 116 adet kıyafet

-34 bin 366 adet bebek maması

-116 bin 267 adet bebek bezi

-2 milyon 284 bin 662 adet gıda ve ikramlık

-260 bin 927 adet eşya

-34 bin 950 adet kumanya paketi

-Bin 230 ton yakacak

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın deprem bölgelerindeki yardım çalışmaları devam ediyor.

Destek olmak için

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın deprem bölgelerinde yaptığı yardım çalışmalarına destek olmak isteyen bağışçılar DEPREM yazıp3072’ye SMS göndererek 10 TL destekte bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına “DEPREM” yazarak çalışmalara destek olabiliyor.