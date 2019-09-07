İHH Çitgöl Temsilciliği açıldı Kütahya’nın Simav ilçesinde, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın temsilciliği açıldı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın temsilciliği açıldı. Kütahya İHH İl Başkanı Mustafa Yenipazar, Simav ilçe temsilcisi Mehmet Ersoy, İHH yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat ve vatandaşlarım katıldığı açılış töreninde, Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından dua edildi.

İHH Kütahya İl Başkanı Mustafa Yenipazar, iyilik her zaman her yerde ilkesiyle yardım faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti. Yenipazar, “ Çitgöl beldemizde temsilcilik açılışımızı gerçekleştirdik. Allah, hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.