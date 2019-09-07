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İHH Çitgöl Temsilciliği açıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın temsilciliği açıldı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:10
İHH Çitgöl Temsilciliği açıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın temsilciliği açıldı. Kütahya İHH İl Başkanı Mustafa Yenipazar, Simav ilçe temsilcisi Mehmet Ersoy, İHH yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat ve vatandaşlarım katıldığı açılış töreninde, Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından dua edildi.


İHH Kütahya İl Başkanı Mustafa Yenipazar, iyilik her zaman her yerde ilkesiyle yardım faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti. Yenipazar, “ Çitgöl beldemizde temsilcilik açılışımızı gerçekleştirdik. Allah, hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:10
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