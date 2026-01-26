  • İSTANBUL
İHH, Ayn el Arab’da (Kobani) çatışmalardan etkilenen sivillere insani yardım gönderdi

Suriye’de yaşanan çatışmalar kapsamında ilan edilen ateşkesin 15 gün daha uzatıldığı bildirildi. Ateşkesin uzatılmasıyla birlikte Ayn el Arab’a doğru insani yardım koridoru açıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı İnsani Diplomasi Birimi’nin yoğun temasları ile insani yardım koridorunun açılması yönünde önemli bir süreç işletildi. Açılan koridor üzerinden bölgeye yardım sevkiyatı başladı. İHH, çatışmalar ve zorlu kış koşullarından olumsuz etkilenen, temel ihtiyaçlara erişimde güçlük yaşayan sivillere dağıtılmak üzere Halep’ten Ayn el Arab’a 6 TIR insani yardım malzemesi gönderdi. Yola çıkan TIR’larda battaniye, yatak, yorgan, gıda kolisi, ekmek, hazır tüketim gıdaları, bot ve mont yer alıyor. Yardımların, çatışmalardan etkilenen sivillerin temel insani ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

 

İHH, çatışmaların sürdüğü bölgelerde zorluk yaşayan sivillere yönelik yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

