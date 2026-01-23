İHH Arama Kurtarma ve Afet Yönetimi 2025 yılı boyunca sahadaydı

İHH Arama Kurtarma Birimi, yıl boyunca başta enkazda arama kurtarma, afet farkındalığı, ilk yardım, kentsel arama kurtarma ve doğada arama kurtarma olmak üzere birçok alanda eğitim faaliyetleri yürüttü. Bu kapsamda bin 140 eğitim faaliyeti gerçekleştirilirken, eğitimlerden 68 bin 547 kişi faydalandı ve 13 bin 686 kişi bu çalışmalara katılım sağladı. Gerçekleştirilen eğitimlerle hem gönüllülerin teknik yeterliliği artırıldı hem de toplumun afet bilincinin güçlendirilmesine katkı sunuldu. 2025 yılı içerisinde farkındalık ve sosyal sorumluluk çalışmaları da öne çıktı. 113 farkındalık faaliyeti ile çevre, sosyal sorumluluk ve canlı bilgilendirme çalışmaları yürütülürken, 372 kişiye doğrudan ulaşıldı. Bununla birlikte tanıtım faaliyetleri kapsamında gönüllü buluşmaları, stant çalışmaları ve sunumlarla toplam 121 etkinlik gerçekleştirildi.

Afetlere müdahale ve operasyonlar

Yıl içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda da aktif rol alan ekipler, farklı bölgelerde yürütülen arama kurtarma ve insani yardım operasyonlarında sahada görev aldı. Bu kapsamda 347 operasyon gerçekleştirilirken; deprem, yangın, sel-su baskını, bina çökmesi, kayıp vakaları ve mahsur kalma olayları başta olmak üzere birçok farklı acil duruma müdahale edildi. Operasyonlarda 3 bin 442 personel ve gönüllü görev aldı.

İHH Arama Kurtarma, tatbikat faaliyetlerine de ağırlık verdi. Masabaşı, saha ve TAMP kapsamındaki çalışmalarla toplam 135 tatbikat gerçekleştirilirken, bu tatbikatlara 2 bin 323 kişi katıldı. Tatbikatlar aracılığıyla ekiplerin koordinasyon, müdahale ve karar alma kabiliyetleri geliştirildi.

Ulusal ve uluslararası iş birlikleri

İHH Afet Yönetimi Birimi, 2025 yılı boyunca yurt dışında düzenlenen eğitim, toplantı ve iş birliği programlarına katılım sağladı. Uluslararası kuruluşlar ve üniversitelerle gerçekleştirilen temaslarla afet yönetimi alanındaki tecrübe paylaşımı artırıldı. Ayrıca yıl içinde yürütülen akreditasyon çalışmaları kapsamında kentsel arama kurtarma başta olmak üzere farklı alanlarda toplam 10 akreditasyon faaliyeti gerçekleştirildi.

Bunların yanı sıra İHH Afet Yönetimi Birimi, uluslararası düzeyde yürütülen çalışmalar kapsamında Birleşmiş Milletler INSARAG değerlendirme ve geliştirme toplantılarına katılım sağladı. Bununla birlikte, tamamı sağlık profesyonellerinden oluşan 125 kişilik İHH Medikal Kurtarma Ekibi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yürütülen Emergency Medical Team (EMT) akreditasyon eğitimlerine devam ediyor. Ayrıca İHH Psikososyal Destek Birimi, 34 gönüllü ruh sağlığı uzmanından oluşan psikososyal müdahale ekibiyle AFAD’a akredite olarak afet sonrası psikososyal destek çalışmalarındaki kurumsal kapasitesini güçlendirdi.

5’inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı gerçekleştirildi

İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetimi, ayrıca yıl içerisinde Ankara’da düzenlediği 5’inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı’nı başarıyla tamamladı. Bin 350 gönüllünün katılım sağladığı tatbikatta; kentsel alanda, suda ve doğada arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra medikal kurtarma, psikososyal destek, beslenme, barınma ve depo yönetimi alanlarında uygulamalar gerçekleştirildi. Senaryo gereği Ankara’nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası 59 ilden ekipler harekete geçirilirken, tatbikatta 5 arama kurtarma köpeği de aktif görev aldı.

İHH Afet yönetimi, “Güçlü Ekip Hayat Kurtarır” sloganıyla ekiplerini güçlendirmeye devam ediyor.