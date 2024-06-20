İHH, 66 ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl Türkiye dâhil 66 ülkede kurban çalışmalarında bulundu. Vakıf, vekaletini aldığı 102 bin 266 hisselik kurbanı 4 kıtada ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Bu sene Kurban Bayramı’nda Filistin ve Gazze’ye yönelik çalışmalarına daha da ağırlık veren İHH, bölgeye ulaştırılmak üzere vekâletini aldığı 43 bin 615 hisselik kurban kesti. Apertheid rejimi İsrail’in işgal ve katliamları sebebiyle oluşan zor şartlardan dolayı büyük bölümü Filistin dışında kesilen kurbanların bir kısmı konservelenerek bir kısmı ise dondurulmuş olarak Gazze’ye ulaştırılacak. Gazze’de planlanan dağıtımlarla birlikte vakıf, 2024 yılı Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında 4 milyonu aşkın kişiye kurban eti ulaştırmış olacak.





42 bin 245 çocuk bayramlıkla sevindi

Vakıf, 16 ülkedeki 42 bin 245 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa da bayramlık elbiseler hediye etti, mutluluklarına vesile oldu. Bayramlık elbise dağıtımı yapılan ülkeler şu şekilde: Türkiye, Afganistan, Arakan, Bangladeş, Burkina Faso, Irak, İran, Karadağ, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Sudan, Suriye, Tayland, Tunus, ve Yemen.

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Türkiye’de de kurbanlıklar kesildi, bayramlıklar dağıtıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye’de de deprem bölgeleri ağırlıklı olmak üzere kurban çalışmalarında bulundu. Vakıf tarafından Türkiye’de, 2 bin 845 hisselik kurban kesildi, 13 bin 242 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa ise bayramlıklar dağıtıldı.

66 ülkede kurbanlar kesildi

Vakfın kurban kesimi yaptığı ülkeler şu şekilde: Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Romanya, İspanya, Macaristan, Arjantin, Kolombiya, Burkina Faso, Çad, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya, Sierra Leone, Togo, Benin, Senegal, Burundi, Etiyopya, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Zimbabve, Uganda, Güney Afrika, Cibuti, Bangladeş, Myanmar, Pakistan, Tayland, Nepal, Sri Lanka, Bangsamoro, Vietnam, Kamboçya, Hindistan, İran, Filistin, Ürdün, Lübnan, Yemen, Irak, Tunus, Fas, Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Rusya, Ukrayna, Tacikistan, Kuzey Kıbrıs ve Suriye.