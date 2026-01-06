İHH 2025’te 16 ülkede 17 bin 370 katarakt ameliyatı yaptı

Göz merceğinin saydamlığını yitirmesi sonucu oluşan katarakt hastalığı, yaşın yanı sıra, yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma ve göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor. Dünya genelinde milyonlarca katarakt hastası bulunuyor. Katarakt hastalarının pek çoğu, maddi imkânsızlıklar ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle ameliyat olamıyor. Oysa katarakt hastalığı, 15-20 dakika süren bir ameliyat sonucunda iyileşebiliyor.

51 bin muayene, 86 bin tarama yapıldı

Uzun yıllardır dünyanın farklı coğrafyalarında katarakt ameliyatları yapan İHH İnsani Yardım Vakfı, 2025 yılında da 16 ülkede çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında 17 bin 370 katarakt hastası ameliyat edildi. Ameliyat yapılan ülkeler şu şekilde: Togo, Nijerya, Uganda, Sierra Leone, Nijer, Etiyopya, Somali, Bangladeş, Arakan, Pakistan, Sri Lanka, Afganistan, Suriye, Filistin-Gazze, Kenya ve Mali.

İHH, ameliyatların yanı sıra ülkelerde 51 bin 74 muayene ve 86 bin 674 tarama yaptı.

Bugüne kadarki ameliyat sayısı 215 bini geçti

2025 yılındaki ameliyatlarla birlikte İHH’nın katarakt çalışmalarına başladığı 2007 yılından bu yana toplam ameliyat sayısı 24 ülkede 215 bin 510’a ulaştı. Öte yandan, 736 bin 761 muayene ve 1 milyon 135 bin 468 saha taraması yapıldı.

Destek olmak için

İHH’nın katarakt çalışmalarına destek olmak isteyen bağışçılar tüm operatörlerden KATARAKT yazıp 3072’ye SMS göndererek 30 TL, 4072’ye SMS göndererek ise 180 TL katkıda bulunabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına KATARAKT yazarak destek olabiliyor.