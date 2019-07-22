İhbarı alan jandarma 17 kişiyi yakaladı Muğla'da Ören Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine başlattığı çalışmada 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı. Ören Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Durdurulan minibüsten 17 göçmen çıktı Bodrum-Milas kara yolunda şüphe üzerine bir minibüsü durduran ekipler, araçta 17 düzensiz göçmen olduğunu belirledi. Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

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