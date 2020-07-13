İhaneti deşifre eden Akit’e ceza

Faruk Arslan İstanbul

Yargı bir kez daha milletin değil terör odaklarının yanında yer aldı. PKK’lı teröristlerin Hakkari’de düzenlediği kahpe saldırıda verdiğimiz şehitlerin sayısını terör yandaşlarına dayanarak yüksek gösteren Sözcü’ye tepki gösteren Akit’in haberi, mahkeme tarafından “suç” sayılarak mahkum edildi.

Şehitlerimiz üzerinden yayınladıkları alçak haber

Kahpe saldırıda şehitlerin sayısını terör yandaşlarına dayanarak yüksek gösteren Sözcü’ye tepki göstermek de suç oldu. Basın özgürlüğünü sadece kendi yalanları ve ihanetleri için alet olarak kullanan Sözcü, 2015 yılında yayınladığı alçak haberine tepki gösteren medya kuruluşlarının basın hürriyetini çiğneyen gazete olarak tarihe geçti. Hakkari Dağlıca’da 2015 yılında düzenlenen terör saldırısında Dağlıca Karakolu’nu savunurken şehit düşen 16 askerimizin sayısını PKK bülteni Fırat Haber Ajansı (ANF), 31 olarak haberleştirdi. Güvenlik güçlerimizin eksik bilgi verdiğini iddia eden terörist ANF, yalan haberinde 31 askerimizin şehit edildiğini yazdı. Aynı yalanı alıntılayan Reuters ve Sözcü gazetesi, ANF’yi kaynak göstererek “Şehit sayısı 31’e yükseldi” diyerek toplumu galeyana getirme amaçlı alçak bir provokasyona imza attı. Sözcü’nün internet sitesindeki 7 Eylül 2015 tarihli “Dağlıca’da acı bilanço” başlıklı haberinde, ana kaynak Reuters gibi gösterilerek algı oyunu sergilendi.

PKK propagandasını ifşa etmek suç oldu

TSK’yı itibarsızlaştırmak için 16 şehidimiz varken, yalan haber yaparak 31 askerin can verdiğini öne süren Sözcü’nün, PKK ajansı ANF ile ilişkisini Akit, internet sitesi üzerinden “Sözcü PKK’nın ajansını kaynak gösterdi” başlıklı haberle ifşa etti. Aynı haber, Turkuvaz Medya’ya ait Sabah.com.tr, Takvim.com.tr sitelerinde ve Ensonhaber.com ile Medyagündem.com’da da yer aldı. PKK’lı ANF’nin açıklamasını okurlarına sunan Sözcü, başta Akit olmak üzere Turkuvaz, Ensonhaber ve Medyagündem’in söz konusu haberlerinden dolayı cezalandırılması talebiyle dava açtı.

Ne istediyse hakim verdi!

Sözcü’nün 4 medya kuruluşundan ayrı ayrı 5 bin TL olmak üzere toplamda 20 bin TL talep ettiği tazminat davası, skandalla sonuçlandı. PKK bülteni ANF’nin yalanını dillendirerek saldırıda 31 askerimizin hayatını kaybettiği yönünde haber yapan Sözcü gazetesini ifşa eden Akit, cezaya mahkum edildi. İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Nuray Yılmaz, Akit’in haberiyle “Sözcü’nün tüzel kişiliğini küçük düşürdüğü ve toplumda Sözcü hakkında kuşku ve husumet oluşturduğu” gibi tuhaf gerekçelerle toplamda 20 bin TL tazminat cezasına hükmetti.

Aynı habere yer veren Turkuvaz Medya, Ensonhaber.com ve Medyagündem.com internet siteleri de tazminat cezasına çarptırıldı. Mahkemenin 2017/93 Esas, 2018/463 No’lu Kararında; Sözcü’nün PKK sözcülüğünü yazan Yeniakit.com.tr, Turkuvaz Medya, Ensonhaber ve Medyagündem’in 5’er bin TL, toplamda 20 bin TL tazminat bedeli ödemesine hükmedildi.

Bu karar, TSK’ya hakaret

Şehitlerimizin kanı üzerinden atılan alçak yalanı dillendiren Sözcü’nün talep ettiği tazminatın tamamını onaylayan yerel mahkeme, bu kararıyla hem TSK’ya hakarete ortak oldu hem de basın özgürlüğünü ayaklar altına aldı.

PKK’yı referans alan haber hâla yayında

Sözcü’nün terör örgütü PKK’yı referans gösterdiği kahpe haberinde şu ifadeler yer alıyordu: “Uluslararası Reuters Haber Ajansı, PKK’ya yakınlığı ile bilinen internet sitesi ANF’ye dayandırdığı haberinde Dağlıca’daki şehit sayısının 31’e çıktığını duyurdu. Reuters’ın abonelerine geçtiği haberde ‘PKK tarafından yapılan ve sitede yer alan açıklamada; biri kurmay yarbay olmak üzere 31 askerin hayatını kaybettiği, altı askerin de yaralandığı belirtildi’ ifadelerine yer verildi. Sözcü’nün o alçak haberi, “Dağlıca’da acı bilanço” başlığıyla hâlâ internet sitesinde yayında.