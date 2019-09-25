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İhanet toplantısının perde arkası ortaya çıktı

Almanya'nın Berlin kentinde CHP, HDP, SP’den milletvekillerinin katıldığı "Toplumsal Sözleşme Arayış Konferansı" adlı toplantının çağrıcıları arasında terör örgütü PKK’ya yakın kuruluşların yöneticileri var.

25 Eylül 2019 Çarşamba 12:27
İhanet toplantısının perde arkası ortaya çıktı

Almanya’nın başkenti Berlin’de HDP, CHP ve Saadet Partisi’nden bazı vekillerin de katılımıyla "Demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Arayış Konferansı" düzenlenmesinin yankıları sürüyor. Can Dündar, Ahmet İnsel, Hatip Dicle, Ergun Babahan, Mustafa Altıoklar, Hayko Bağdat, Barbaros Şansal ve Ahmet Nesin konferansın çağırıcıları arasındaki tanınmış isimler. Konferansın Avrupa’da yaşayan çağırıcı isimlerinin çoğu PKK destekçisi çıktı. Çağrıcılar arasında Almanya İçİşleri Bakanlığı’nın "PKK’ya destek vermekle" ifşa ettiği isim bile bulunuyor.

İşte o isimler:

Gökay Akbulut (Federal Almanya Milletvekili): Focus dergisinde 2017’de yayımlanan bir haberde Akbulut’un isminin PKK ile yakınlığı dolayısıyla “istihbarat bilgi sisteminde” kayıtlı olduğu ve istihbaratın yıllardır Akbulut’u takip ettiği bilgisi paylaşılmıştı. Akbulut’un düzenlediği PKK yanlısı bir festivalde 80 polis yaralanmıştı.

Serdar Benli (Danimarka Sosyalist Halk partisi Genel Başkan Yardımcısı): 2013’te Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yaşayan terör destekçilerinin PKK’nın 35. kuruluş yıldönümünü düzenledikleri geceye katılarak konuşma yaptı.

Hakan Taş (Berlin Eyalet Parlamenteri): 2018 Şubat’ında Berlin’de PKK yandaşları tarafından organize edilen “Afrin Verteidigen!” (Afrin’i Savun) adlı yürüyüşe katılarak konuşma yapmıştı. Taş geçtiğimiz yıl alkollü sürdüğü aracıyla kaza yapıp, olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanmış ve “Türkiye Selahattin Demirtaş’ı hapiste tuttuğu için üzüldüm, bu yüzden kaza yaptım” demişti.

İbrahim Doğuş (Londra-Lambeth Belediye Başkanı): Doğduğu Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’ni “Kürdistan’ın kuzeyi” olarak adlandıran Doğuş, ayrıca “Türkiye DEAŞ’tan ziyade Kürt güçleri hedef almaya daha istekli görünüyor” şeklinde konuşarak terör örgütü PYD’yi savunmuştu.

Latife Fegan (İsveç Kadın Barış Hareketi Sözcüsü): Paris’te öldürülen PKK’lılar Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylamez adına İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen sözde anma etkinliğine katılmıştı.

Fatoş Göksungur (Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi Eşbaşkanı): 31 Ocak 2017 yılında Almanya’da Sol Parti’nin soru önergesine cevap veren Alman İçişleri Bakanlığı’nın cevabında “Hayır Platformu PKK yasağına rağmen PKK’ya yakın kişi ve temsilciler tarafından yürütülmüştür. Bundan sorumlu kişiler de Yüksel Koç ve Fatoş Göksun’dur” diyerek Göksun’un PKK adına çalıştığını ifşa etmişti.

Yüksel Koç (Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi Eşbaşkanı): Avrupa’nın birçok kentinde PKK, PYD-YPG için kampanyalar düzenleyen Koç terör örgütü PKK’nın sözde lideri Öcalan’ın serbest bırakılması için Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen açlık grevinin öncüsü olarak hafızalara kazındı.

A. Mahir Ofcan (ALTERNATIF/Avrupa Karadenizliler İnisiyatifi): Van, Diyarbakır ve Mardin belediyelerine kayyum atanmasına karşı aralarında gazeteci, akademisyen, sanatçı, siyasetçi ve hukukçuların da aralarında bulunduğu 189 tepki imzacı arasında yer alıyor.

Besime Konca TJK-E (Avrupa Kadın Hareketi): HDP eski mileltvekili de olan Konca 2009 yılında KCK Ana Dava Operasyonları kapsamında tutuklandı ve vekilliği düşürüldü. 2014 yılında serbest bırakılan Konca 2016 yılında PKK’nın Sur sorumlusu Cihat Türkan’ın cenaze törenine de katılmıştı.

Metin Ayçiçek ASM (Avrupa Sürgünler Meclisi): ASM’nin sözcüsü konumunda olan Ayçiçek, KK’lı siyasi sığınmacılar için “devrimci” ifadesini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:27
  1. Van
  2. Mardin
  3. Kahramanmaraş
  4. Diyarbakır
  5. Almanya
  6. HDP
  7. CHP
  8. Saadet Partisi
  9. Can Dündar
  10. Ahmet İnsel
  11. Hatip Dicle
  12. Ergun Babahan
  13. Mustafa Altıoklar
  14. Hayko Bağdat
  15. Barbaros Şansal
  16. Ahmet Nesin
  17. PKK

YORUM YAZ

  • AntiCHP ZihniyetiAntiCHP Zihniyeti1 dk önce
    bidon göbekli parazitler
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 dk önce
    Devlet, Tūrkiye den, Bu Toplantıya Gidenleri Vatandaşlıktan Çıkarsın. Sınırdan İçeri Alınmasınlar. Orada, Kendileri Gibi ......larla Birlikte Kalsınlar 
  • NurNur10 dk önce
    Ateisler,pkk ,fötö bunlar hepsi maşa sahiplerinle toplanmışlar maaşlarını almışlardır ayak takımı hepsi

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